Ford Sierra vs. Ford Mondeo crashtest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Zo modern als de Ford Sierra overkwam bij zijn verschijnen in 1982, zo verouderd was hij plots naast opvolger Ford Mondeo. Dat kwam nog eens extra naar voren toen de twee gezamenlijk aan een crashtest werden onderworpen.

Overstappen op de volgende generatie van een model doe je vaak vanwege het flitsendere uiterlijk, nieuwe snufjes of betere aandrijflijnen. Wat minder mensen zullen de verbeterde veiligheid vooraan hebben staan als reden. Dat terwijl dat soms toch best een wezenlijk verschil kan maken. Zeker in het verleden was de stap op dat gebied soms groot bij een generatiewissel. Vooral van de jaren 80 naar de jaren 90 ging de veiligheid van auto's rap vooruit. Dat bewees ook een crashtest van de Ford Sierra en opvolger Ford Mondeo wel.

Exact dertig jaar geleden keken we mee toen in Duitsland in dezelfde ruimte achtereenvolgens de Mondeo en de Sierra tegen de muur gelanceerd werden. Met 50 km/h gingen de twee middenklassers ertegenaan met de (vanuit de auto gezien) linkerhoek van het front. Vooral en profil was direct goed te zien wat een verschil er tussen de twee was.

Kijk hierboven eens naar het front van beide auto's. Dat van de Sierra is duidelijk veel verder ingedeukt. Om precies te zijn 5,2 cm verder. Bij de A-stijl is de koets van de Sierra veel verder geknikt dan die van de Mondeo en ook zijn de voorruit en het dashboard duidelijk meer naar binnen gebeukt. Vanbinnen was dat verschil ook goed zichtbaar. "Dashboard en stuur zitten nog ongeveer op hun plaats in de Mondeo, de airbag hangt slap naar beneden. Chaos overheerst daarentegen in de Sierra. Het dashboard is de bestuurder te lijf gegaan, kunststof onderdelen op kniehoogte zijn verbrijzeld. Het stuur heeft zich een weg richting dak gebaand; het staat 25 cm hoger dan tevoren. Het lijkt voorbestemd als landingsplaats voor het hoofd van de bestuurder."

Was het dan allemaal top in de Mondeo? Nee, dat niet. Ook al was de veiligheid er duidelijk op vooruit gegaan ten opzichte van de Sierra, er waren verbeterpunten. Zo ging het bestuurdersportier van de Mondeo pas na flink wat geweld open. Dat terwijl er volgens Ford al een verbeterd slot in dit exemplaar zat om dit juist te vergemakkelijken. Ook waren de testingenieurs bepaald niet te spreken over wat er in de beenruimte van de Ford Mondeo gebeurd was. "Het schutbord achter de pedalen is bijna verticaal omhoog geklapt, koppelings- en rempedaal zijn richting de bestuurder geduwd en geblokkeerd, de bodemplaat is sterk gebogen. Dat doet pijn. Hoewel Ford de bezwaren wegwuift, meent het testpanel dat de beenruimte veiliger moet worden."

Testresultaten

Ondanks die smet op het blazoen van de Ford Mondeo, was het testpanel van mening dat de veiligheid er flink op vooruit was gegaan ten opzichte van de Ford Sierra. Op vrijwel alle vlakken scoorde de Mondeo een hoger cijfer, zoals je hieronder ziet. Wel was het bergen van passagiers opvallend genoeg een fractie makkelijker in de Sierra dan in de Mondeo, al stond daar tegenover dat de gordels achterin en de achterbank van de Sierra veel eerder voor verwondingen konden zorgen dan bij de Mondeo het geval was.