Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Video
 

'Ford Sierra 1.3 Custom leuker dan een RS Cosworth' - podcast

Vergeten en miskende auto's worden steeds populairder

Michiel Willebrands
0

Bij het EMWalhalla in Raamsdonksveer was het drukker dan ooit. Auto's die uit het collectieve geheugen zijn verdwenen, waar nooit naar werd omgekeken of die niet serieus werden genomen, blijken populairder dan ooit. Hoe dat kan, bespreken Michiel Willebrands en Marc Klaver in deze aflevering van Autoliefde Roest Niet.

De 'gewone' auto wordt steeds populairder onder youngtimer- en klassiekerliefhebbers. Die conclusie trekken we uit het feit dat het EMWalhalla in Raamsdonksveer liefst 50 procent meer auto's mocht verwelkomen dan vorig jaar. Waarom is een Opel Omega 1.8 LS voor sommigen interessanter dan een Lotus Omega? Waarom is een Ford Sierra 1.3 Custom stiekem leuker dan een RS Cosworth? En wie wordt er nu warm van een Kia Clarus stationwagon?

Opel Omega

Opel Omega 1.8

Ford Sierra 1.3 Custom

Ford Sierra 1.3 Custom

Begin jaren 90 waren MPV's niet alleen praktisch, maar zagen ze er ook steeds excentrieker uit. De Toyota Previa en Oldsmobile Silhouette, ook wel bekend als 'zetpil' en 'kruimeldief', zijn daar twee mooie voorbeelden van. Ze stelen deze maand de show in het nieuwe nummer van AutoWeek Classics en we nemen ze eens nader onder de loep.

Oldsmobile Silhouette - Toyota Previa

Toyota Previa - Oldsmobile Silhouette

Verder halen Marc en Michiel herinneringen op aan hun eerste schades, tippen ze potentiële (EMWaardige) klassiekers die je nu nog voor weinig opvist, verblijden ze je met een nuttig autoweetje en gaan ze een rondje shoppen in het klassiekeraanbod. Tot slot parkeren ze twee nieuwkomers in onze droomgarage.

We besluiten de uitzending met 'Het geluid'; welke motor hoorde je de vorige keer starten en weet je (ook) het nieuwe motorgeluid van deze aflevering?

De podcast speel je af via de player hierboven, maar je vindt ons ook via Apple Podcast, Spotify en TuneIn. Zoek op Autoliefde Roest Niet en abonneer je als je geen uitzending wilt missen. Elke twee weken is er een nieuwe aflevering.

We horen graag wat je van onze podcast vindt! Je kunt ons bereiken via autoliefderoestniet@autoweek.nl.

Plaats een reactie
Classic Cars Podcast

Lees ook

Autoliefde Roest Niet - Aflevering 3

'Door de ontstekingingsvolgorde klinkt-ie zo lekker' - podcast

Autoliefde Roest Niet - Aflevering 2

'Mijn hart ligt niet bij 911's en M3's. Ik kom al gauw in de obscure hoek terecht' - Podcast

ALRN podcast aflevering 1

'Hoe leuk ik de Lancia ook vind, ik ga toch voor de Porsche' - Podcast

Nieuws
Buick Skylark 1980

Podcast: Amerika special

Nieuws
Citroën Méhari

Podcast: 'Niet parkeren naast vuilnisbak, fietsenrek en driedeurs met kinderzitje'

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.