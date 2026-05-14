Bij het EMWalhalla in Raamsdonksveer was het drukker dan ooit. Auto's die uit het collectieve geheugen zijn verdwenen, waar nooit naar werd omgekeken of die niet serieus werden genomen, blijken populairder dan ooit. Hoe dat kan, bespreken Michiel Willebrands en Marc Klaver in deze aflevering van Autoliefde Roest Niet.

De 'gewone' auto wordt steeds populairder onder youngtimer- en klassiekerliefhebbers. Die conclusie trekken we uit het feit dat het EMWalhalla in Raamsdonksveer liefst 50 procent meer auto's mocht verwelkomen dan vorig jaar. Waarom is een Opel Omega 1.8 LS voor sommigen interessanter dan een Lotus Omega? Waarom is een Ford Sierra 1.3 Custom stiekem leuker dan een RS Cosworth? En wie wordt er nu warm van een Kia Clarus stationwagon?

Begin jaren 90 waren MPV's niet alleen praktisch, maar zagen ze er ook steeds excentrieker uit. De Toyota Previa en Oldsmobile Silhouette, ook wel bekend als 'zetpil' en 'kruimeldief', zijn daar twee mooie voorbeelden van. Ze stelen deze maand de show in het nieuwe nummer van AutoWeek Classics en we nemen ze eens nader onder de loep.

Verder halen Marc en Michiel herinneringen op aan hun eerste schades, tippen ze potentiële (EMWaardige) klassiekers die je nu nog voor weinig opvist, verblijden ze je met een nuttig autoweetje en gaan ze een rondje shoppen in het klassiekeraanbod. Tot slot parkeren ze twee nieuwkomers in onze droomgarage.

We besluiten de uitzending met 'Het geluid'; welke motor hoorde je de vorige keer starten en weet je (ook) het nieuwe motorgeluid van deze aflevering?

