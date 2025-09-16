Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Ford schrapt 1.000 banen in Keulen door lage vraag naar elektrische auto's

Flink verlies

14
Ford Explorer en Capri Frunk

Ford schrapt begin volgend jaar ongeveer duizend banen in zijn fabriek in Keulen, maakte het bedrijf dinsdag bekend. Als reden wordt de lage vraag naar elektrische auto's genoemd.

Vanaf januari schakelt de productie in de Duitse stad over van twee ploegendiensten naar een enkele ploegendienst, aldus Ford. Het besluit komt nog geen jaar nadat het bedrijf een grote bezuinigingsronde aankondigde op deze locatie.

Volgens plannen die in 2024 werden gepresenteerd, zullen er tegen eind 2027 in totaal 2900 banen verdwijnen. Dit komt neer op ongeveer één op de vier banen bij Ford in Keulen.

Werknemers die vrijwillig vertrekken, kunnen rekenen op een ruime vertrekpremie. De bezuinigingsmaatregelen leidden in mei tot een historische eerste staking bij de fabrieken van Ford in Keulen. De productie kwam daardoor grotendeels stil te liggen.

De Duitse industrie heeft het al langer zwaar, wat steeds meer banen kost. Maandag kondigde industrieconcern Bosch aan jaarlijks 2,5 miljard euro te willen besparen bij zijn divisie die onderdelen levert voor de auto-industrie. Daarbij schrapt het bedrijf naar verwachting nog meer banen, maakte het bedrijf bekend. Afgelopen zomer kondigde Bosch al aan om tot 2029 ongeveer 1100 banen te schrappen bij zijn autodivisie in Duitsland. Dat kwam bovenop de 7000 banen die verloren gingen bij een reorganisatie die Bosch vorig jaar bekendmaakte.

14 Bekijk reacties
Ford Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Ford

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Ford S-MAX 2.2 TDCI Individual Grijs Kenteken - Leder - Pano - Automaat - Zeer Volle Auto

Ford S-MAX 2.2 TDCI Individual Grijs Kenteken - Leder - Pano - Automaat - Zeer Volle Auto

  • 2011
  • 318.942 km
€ 7.495
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak Super Cab Automaat - Leder - Trekhaak

Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak Super Cab Automaat - Leder - Trekhaak

  • 2013
  • 169.253 km
€ 19.354
Ford Transit 350L 3.2 TDCI EF DC

Ford Transit 350L 3.2 TDCI EF DC

  • 2009
  • 249.533 km
€ 29.950

Lees ook

Mijn eerste auto
Ford Capri Mijn Eerste Auto

Edwin had een Ford Capri als eerste auto en daardoor is sportief rijden er altijd ingebleven

Op Zoek Naar
Ford Puma occasion

Nieuw zijn compacte SUV's populair, maar ook op occasionmarkt: deze koop je voor €16.000

Nieuws
Ford Focus

‘Ford komt in 2027 met Focus-vervanger’

Nieuws
Ford Sierra RS Cosworth

Deze Ford Sierra Cosworth is sneller dan hij oogt - In het wild

Blits bezit
Ford Fiesta Croix Blanche 1600T

Bjorn is meer van snelle Escorts maar deze exclusieve Ford Fiesta RS avant la lettre moest er komen

Lezersreacties (14)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.