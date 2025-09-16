Ford schrapt begin volgend jaar ongeveer duizend banen in zijn fabriek in Keulen, maakte het bedrijf dinsdag bekend. Als reden wordt de lage vraag naar elektrische auto's genoemd.

Vanaf januari schakelt de productie in de Duitse stad over van twee ploegendiensten naar een enkele ploegendienst, aldus Ford. Het besluit komt nog geen jaar nadat het bedrijf een grote bezuinigingsronde aankondigde op deze locatie.

Volgens plannen die in 2024 werden gepresenteerd, zullen er tegen eind 2027 in totaal 2900 banen verdwijnen. Dit komt neer op ongeveer één op de vier banen bij Ford in Keulen.

Werknemers die vrijwillig vertrekken, kunnen rekenen op een ruime vertrekpremie. De bezuinigingsmaatregelen leidden in mei tot een historische eerste staking bij de fabrieken van Ford in Keulen. De productie kwam daardoor grotendeels stil te liggen.

De Duitse industrie heeft het al langer zwaar, wat steeds meer banen kost. Maandag kondigde industrieconcern Bosch aan jaarlijks 2,5 miljard euro te willen besparen bij zijn divisie die onderdelen levert voor de auto-industrie. Daarbij schrapt het bedrijf naar verwachting nog meer banen, maakte het bedrijf bekend. Afgelopen zomer kondigde Bosch al aan om tot 2029 ongeveer 1100 banen te schrappen bij zijn autodivisie in Duitsland. Dat kwam bovenop de 7000 banen die verloren gingen bij een reorganisatie die Bosch vorig jaar bekendmaakte.