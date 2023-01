'Ford schrapt 1.000 banen in Europa wegens elektrificatieplannen'

Ford is druk bezig met het reorganiseren van zijn Europese tak. Ford Europa zet volop in op elektrische modellen en dat heeft zo z'n gevolgen. Het zou voor ruim 1.000 medewerkers in onder meer Keulen betekenen dat ze naar een andere werkgever moeten zoeken.

Ford is van plan om meer dan 1.000 banen te schrappen in zijn belangrijkste Duitse fabriek in Keulen. Dat meldt Automobilwoche op basis van ingewijden. Maandag zou een grote bijeenkomst zijn belegd voor alle 14.000 werknemers van de vestiging. Later vandaag wordt er waarschijnlijk meer bekend. Ford telt in totaal ongeveer 20.000 medewerkers in Duitsland. Een woordvoerder van het bedrijf weigerde commentaar te geven op het bericht. Wel wilde de zegsman kwijt dat de transitie naar EV-productie een 'aanzienlijke verandering' met zich meebrengt in de manier waarop auto's worden geproduceerd. "Meer details volgen zodra onze plannen definitief zijn en we eerst onze medewerkers hebben geïnformeerd."

Eerder werd bekend dat Ford omgerekend zo'n €1,83 miljard investeert in zijn fabriek in Keulen om er op grote schaal volledig elektrische auto's te kunnen maken. Ford heeft zich ten doel gesteld om tegen 2030 uitsluitend elektrische personenauto's te verkopen in Europa. Momenteel bouwt Ford de Fiesta in Keulen, maar de productie van dit succesmodel stopt eind dit jaar. Het gat dat de Fiesta achterlaat, moet een elektrische versie van de Puma opvullen. Bovendien zwaait de Focus in 2025 af en komt er een volledig elektrische cross-over op Volkswagens MEB-platform. Op diezelfde basis verschijnt nog een hoogpotig model met een wat sportiever karakter.