Ford gooit in de Verenigde Staten het roer om. Het richt zijn pijlen ook weer op de ontwikkeling van modellen die niet volledig elektrisch zijn aangedreven. Toch is er nog ruimte voor vooral betaalbare elektrische auto's.

'Ford volgt de klant', kopt Ford een schrijven waarmee het vooral voor de Amerikaanse thuismarkt een nieuwe strategie aankondigt. Ford zegt er te streven naar een breed portfolio van brandstofauto's, hybride modellen en volledig elektrische auto's. Tegen 2030 moet ongeveer de helft van alle auto's die Ford wereldwijd verkoopt uit hybrides, plug-in hybrides en volledig elektrische auto's bestaan. De aandacht voor elektrisch aangedreven modellen met een range-extender (EREV's) is daarbij nieuw. Momenteel is het aandeel van dergelijke modellen in de internationale Ford-verkopen slechts 17 procent. Grote elektrische modellen worden minder belangrijk, onder meer door tegenvallende vraag, hoge kosten en 'wijzigingen in de regelgeving. Het eind van de elektrische Ford F-150 Lightning is dan ook al in zicht.

Voor de Amerikaanse markt zet Ford nog wel in op zijn nieuwe EV-platform. Dat is volgens het merk vooral voor 'kleinere betaalbare elektrische modellen' bedoeld. De eerste auto op dit platform wordt een 'fully connected' middelgrote pick-up die in Louisville Assembly Plant gebouwd gaat worden. Een voor de Amerikaanse markt gepland staande elektrische bedrijfswagen wordt geschrapt en maakt plaats voor een 'betaalbare bestelbus' met benzinemotoren en hybride aandrijflijnen. Ook voor de Europese markt is er nieuws. Zo komt de voor Europa aangekondigde nieuwe elektrische bedrijfswagen toch niet. Het elektrische bedrijfswagengamma zoals dat nu bestaat, blijft behouden.

Model E, de afdeling van Ford die zich bezighoudt met de ontwikkeling van EV's - moet volgens Ford in 2029 winstgevend worden. Onlangs kondigde Ford voor de Europese markt een uitgebreide samenwerking met Renault aan. Toekomstige elektrische modellen van Ford maken niet meer gebruik van een platform van Volkswagen zoals nu, maar tronen dan op een platform van Renault. Daarover lees je hier meer.