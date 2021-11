Ford Ranger wordt bijna onthuld

De Ford Ranger heeft de afgelopen tijd al meermaals in de belangstelling gestaan. Zo kwam de pick-up langs in spyshots, zagen we 'm al in actie in een woestijnachtig gebied, maar ook liet Ford de Ranger zelf al met minimale camouflage zien. Dat doet het nu opnieuw, want we krijgen de neus van de nieuwe Ranger al grotendeels te zien in bovenstaande foto.

Zoals verwacht gaat de nieuwe Ford Ranger in ieder geval aan de voorkant behoorlijk op grote broer Ford F-150 lijken. Dan hebben we het onder meer over de C-vormige dagrijverlichting die forse grille over de hele hoogte flankeert. Dat is op deze nieuwe foto goed te zien. Ongetwijfeld komt de Ranger dus een stuk stoerder en ook wat Amerikaanser voor de dag dan nu het geval is.

Ford laat de Ranger niet alleen nog een keer zien, maar maakt ook duidelijk dat op 24 november het doek ervan afgaat. Het is alleen nog even afwachten wanneer Volkswagen met de nieuwe Amarok komt. Waarom noemen we die auto? De volgende Amarok wordt gebaseerd op deze nieuwe Ford Ranger.