Ford Ranger Raptor nu ook met dieselmotor

De Ford Ranger Raptor was er in Nederland tot op heden alleen met een 292 pk sterke 3.0 V6 met twee turbo's. Die spannende benzineversie krijgt nu een tweede Raptor-smaak naast zich. Die heeft geen benzinemotor, maar een 2.0 dieselmachine met twee turbo's. Voordat Ford er zelf ruchtbaarheid aan geeft kan AutoWeek je de prijs van die diesel-Raptor vertellen.

Ford introduceerde de nieuwe Ranger in Nederland op bijzondere wijze. Het haalde namelijk eerst de sportieve Raptor-variant naar Nederland. Die Ford Ranger Raptor kreeg een 292 pk sterke 3.0 EcoBoost V6 benzinemotor, maar zou later ook met een dieselmotor beschikbaar komen. AutoWeek heeft de prijs van die Raptor-met-dieselhart te pakken. Hij is iets voordeliger dan z'n benzinebroer.

Voor de Ford Raptor met 292 pk sterke V6-benzinemotor vraagt Ford in Nederland €56.750. Let wel, dat is exclusief btw en bpm, het is immers een bedrijfswagen. De nu nieuwe versie met de 210 pk sterke 2.0 viercilinder diesel met twee turbo's staat voor €53.900 in de orderboeken. Zowel de Ranger Raptor met benzinemotor als met dieselhart hebben een tientraps automaat. Bestellen kan per direct.

Onlangs introduceerde Ford in de Verenigde Staten de Ranger Raptor met een ruim 400 pk sterke 3.0 V6. Die aandrijflijn komt in Europa niet in de Ranger Raptor beschikbaar.