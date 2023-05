Ford Ranger Raptor nóg sterker dankzij Hennessey

De Ford Ranger Raptor is van zichzelf al een weinig subtiele pick-up en zeker aan de overkant van de grote plas is dat het geval. Daar heeft Hennessey er nu nog een een schepje bovenop gedaan.

Met enige jaloezie kijken we hier vanuit Nederland naar de Amerikaanse Ford Ranger Raptor. Die is namelijk sterker dan de versie die in de Nederlandse showrooms staat. Daar levert de 3.0 biturbo V6 410 pk en 538 Nm, waar we hier 'genoegen moeten nemen' met 292 pk en 491 Nm. Nog altijd geen schande, maar toch zomaar even 118 pk minder. Het is dubbel feest in de VS, want de lokale tuners van Hennessey vonden 410 pk ook nog niet genoeg voor de Ford Ranger Raptor.

Hennessey Performance presenteert de Velociraptor 500 gedoopte geüpgradede Ford Ranger Raptor die, zoals de naam al zegt, 500 bhp sterk is. Dat vertaalt zich naar maar liefst 507 'Europese' pk's. Het maximumkopppel komt nu uit op een asfaltvergruizende 746 Nm. Saillant detail: als Hennessey Velociraptor 500 is de Ford Ranger Raptor sterker dan de af fabriek F-150 Raptor. De vermogenstoename is onder meer te danken aan een nieuw luchtinlaatsysteem, een grotere intercooler en herschreven motormanagement.

Uiterlijke aankleding is er ook. Zo heeft de tot Velociraptor omgetoverde Ford Ranger Raptor onder meer een andere voorbumper met geïntegreerde bull-bar en led-verlichting, 18-inch lichtmetalen wielen met 35-inch terreinbanden en uiteraard de nodige Velociraptor-stickers. Het hele feestje kost (in de VS) omgerekend zo'n €23.000. Let wel, dat is exclusief de Ford Ranger Raptor die als basis dient.