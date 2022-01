Ford Ranger Raptor laat meer van zichzelf zien

De splinternieuwe Ford Ranger neemt behoorlijk wat afstand van zijn voorganger als het op zijn uiterlijk aankomt. De Ranger lijkt vooral aan de voorkant veel meer op grote broer F-150 dan voorheen en dat geeft hem een wat Amerikaanser voorkomen. Ook kun je wel stellen dat de normale Ranger daardoor al een wat ruiger randje heeft dan eerder, maar dat betekent natuurlijk niet dat Ford een heftigere Raptor-versie deze keer aan zich voorbij laat gaan.

Nu het uiterlijk van de Ranger geen geheim meer is, mag ook de Ranger Raptor met wat minder camouflage dan de vorige keer de deur uit. Desondanks moeten we nog wel enigszins inzoomen om enige verschillen te kunnen ontdekken en lijkt Ford het redelijk subtiel te houden. De hoger boven de grond hangende skidplate aan de voorzijde is een teken dat we hier met de ruigste Ranger te maken hebben en ook de prominent aanwezige uitlaatpijpen aan weerskanten van de achterbumper laten dat zien. Verder mag je bij de Ranger Raptor vanzelfsprekend weer een wat stoerdere grille verwachten dan gewoonlijk. We zien al dat de grille aan de onderzijde iets breder is dan bij de reguliere Raptor en dus wat verder de C-vormige koplampen in loopt. Ook mogen we logischerwijs verwachten dat op de plek waar normaal de blauwe ovaal te zien is, de merknaam in dikke letters uitgeschreven staat. Een typisch Raptor-kenmerk, dat bijvoorbeeld ook de F-150 Raptor heeft.

Het is nog even afwachten wat Ford op technisch vlak voor ons in petto heeft met de Ranger Raptor. Reken in ieder geval op een aangepast onderstel dat ruiger werk aan kan, net als potentere remmerij en extra rijmodi. Een dikke V8 hoef je in de Ranger Raptor waarschijnlijk niet te verwachten, zelfs de F-150 Raptor heeft geen V8 meer. Er gaan geruchten rond dat Ford een 3.0 biturbo V6 van de schappen trekt. Hetzelfde blok dat ook in de Explorer ST ligt. In die SUV is de V6 goed voor 406 pk vermogen en 563 Nm koppel, dus reken maar dat de Ranger Raptor daar heel prima mee bedeeld is. We verwachten de onthulling van de nieuwe Ford Ranger Raptor ergens in de eerste helft van dit jaar. De huidige Ranger Raptor is ook naar Nederland gekomen, het is nog even de vraag of dat ook voor zijn opvolger geldt.