Ford Ranger krijgt in Nederland toch een dikke dieselmotor

Is het over en uit voor de dieselmotor? Zeker niet. Ford brengt namelijk gewoon een dikke zescilinder dieselmotor naar de Ranger.

De Ford Ranger is er momenteel alleen als 279 pk sterke plug-in hybride en als wilde Raptor met 292 pk krachtige 3.0 Ecoboost V6-benzinemotor. Volgend jaar komt daar een derde optie: een dieselmotor. En niet zomaar een.

Het leveringsgamma wordt in het voorjaar van 2026 uitgebreid met een 3.0 EcoBlue V6-dieselmotor. Die levert 240 pk en een meer dan riante 600 Nm koppel. Schakelen gaat net als in alle andere versies van de Ranger met een tientrapsautomaat. Prijzen zijn er nog niet.

Meer Ranger-nieuws is kleiner van aard. De Ranger PHEV in Wildtrak-uitvoering komt optioneel met Fords BlueCruise geheten semi-autonome rijsysteem beschikbaar. BlueCruise ken je mogelijk al van de Mustang Mach-E en Kuga PHEV. Verder introduceert Ford voor diverse uitvoeringen zaken als nieuwe wielen, kleuren en afwerkingsmogelijkheden en maakt het infotainmentsysteem met 12 inch display voortaan deel uit van de standaarduitrusting.