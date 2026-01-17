Dat Honda soms jaren te vroeg is met een nieuw autoconcept is door de decennia heen al vaker gebleken. Neem de Civic Shuttle, een MPV op basis van een compacte auto , die het merk al in de jaren 80 aanbood. Eind jaren 90 was de HR-V er net zo een. Een compacte cross-over die we nu heel normaal vinden maar die toen toch wat lastig te plaatsen viel. Al hadden we destijds bij AutoWeek al in de gaten dat we het in de funhoek moesten zoeken, en dat deden we dan ook door de HR-V in een vergelijkende test te gooien tegen een Ford Puma! Jawel, de auto die we nu kennen als compacte cross-over maar wat in 1999 nog gewoon een klein coupeetje was.

Laten we wel zijn, anno 2026 kun je prima een Ford Puma met een Honda HR-V vergelijken in een serieuze dubbeltest. Auto’s met een hoge instap en zit, die er zeker niet suf uitzien, en nog behoorlijk goed rijden ook. Het zijn zogenaamde cross-overs, het genre auto’s dat niet direct in een hokje te plaatsen is, en dat een beetje tussen een hatchback en een SUV in zit. De Puma moet in die hoedanigheid zelfs de Fiesta doen vergeten. De huidige Puma stamt uit 2020, en toen moesten we er even aan wennen dat die naam niet meer op een klein coupeetje stond. Daarom maakten we ook dit verhaal.

HR-V heeft lange bloedlijn



De Honda HR-V heeft al een lange bloedlijn, die werd ingezet met die gekke, smalle, hoge HR-V in 1999. We wisten ook niet zo goed wat we ermee aan moesten aan het eind van het vorige millennium. Hij was kleiner dan een Toyota Funcruiser, die we toen al wat langer kenden, hij was er ook met voorwielaandrijving … hij was gewoon gek! Dat was dan ook aanleiding voor de dubbeltest die we in nummer 25 van dat jaar publiceerden, en die je nu kunt downloaden als ingelogde gebruiker. Collega Luc Vranken, toen ook al jaren van de partij (zullen we hem mister AutoWeek noemen?) schreef in de intro van de vergelijkende test die hij maakte: Pret, dikke pret, dat is wat we willen! En we kunnen 40.000 gulden stukslaan. Dan is daar Honda met de nieuwe HR-V. Daar straalt de fun in autorijden toch vanaf? We zetten er een Ford Puma naast. Heel anders, maar ook vast leuk. Dat wordt dus weer lachen!

Viel op z'n plek

En dat werd het. De fotosessie vond in een pretpark plaats, het weer werkte ook al mee en de auto’s waren qua prijs heel mooi naar elkaar toe te schrijven. Natuurlijk reed de Puma beter, dat was echt een fantastisch sturend karretje. Maar het bewijs dat Honda weer eens op de troepen vooruitliep lezen we in de conclusie van de test: ‘als we dan iets minder impulsief te werk gaan, even die uitgave goed overdenken, kochten we toch de Honda HR-V. Want het feit dat -ie iets minder pure pret biedt dan de Ford Puma, wordt ruimschoots goedgemaakt door zijn gebrek aan zwaarwegende minpunten (weinig zicht rondom, korte zittingen voorstoelen, krachttekort, red.) die de Ford wel heeft. Dus, dan maar iets minder pret, maar een beduidend beter overall-plaatje. ‘Het is toch veertig mille. Haha, lachen, dat is nu dus dik minder dan €20.000, maar dat terzijde. En zo viel alles door de HR-V met de Ford Puma te vergelijken alles al vroeg op zijn plek. AutoWeek begreep het, het publiek nog niet helemaal. Van de eerste HR-V gingen er in Nederland nog geen 2.000 op kenteken en Honda zou ook pas jaren later weer terugkomen met een nieuwe HR-V, in 2015 toen de tijd er wel rijp voor was.