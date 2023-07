Ford Puma: succesvolle cross-over spoedig opgefrist

Het is inmiddels al vier jaar geleden dat Ford modelnaam Puma nieuw leven inblies door het te plakken op een cross-over met Fiesta-techniek. Om de behoorlijke interesse die Ford met het model weet te trekken vast te houden, krijgt de cross-over binnenkort een facelift. De vernieuwde Ford Puma kunnen we je al - nog wel gestoken in testkostuum - laten zien.

Autoland schreeuwde moord en brand toen Ford aangaf te stoppen met de Fiesta. Daar valt zeker wat voor te zeggen, een modelnaam die 47 jaar lang voor behoorlijke verkoopcijfers heeft gezorgd werp je natuurlijk niet zomaar even in de prullenmand. Of modelnaam Fiesta ooit nog terugkeert? Dat is natuurlijk nog maar even afwachten, maar dat Ford een streep zet door het model zelf is eigenlijk minder verrassend. De Ford Puma bleek medio 2021 al meer klandizie te trekken dan de Fiesta en Focus samen en in de Europese registratiecijfers van onder meer de maand mei vinden we de Ford Puma net niet in de Top 10, maar de Fiesta komt geregeld niet eens meer in de Top 25 voor. Alle aandacht gaat dus uit naar de Puma, die krijgt na zo'n vier jaar dan ook een facelift.

De komst van de gefacelifte Ford Puma valt waarschijnlijk samen met de introductie van een volledig elektrische versie daarvan. Dat wordt een belangrijk model, Ford heeft immers geen compacte EV in het aanbod en in landen als Nederland gaan elektrische modellen in het B-segment (hatchbacks én cross-overs) als warme broodjes over de toonbank. De opvallend fanatiek met camouflagestickers beplakte vernieuwde Puma op deze set foto's is echter niet die elektrische Puma. Onder de achterbumper zien we namelijk gewoon een uitlaatpotje hangen. Heel heftig lijkt de Puma niet te worden vernieuwd. Reken op nieuwe bumpers, koplampen met een nieuwe indeling en een Ford-logo dat voortaan in de grille in plaats van op het stuk bumper tussen de motorkap en de grille is gehuisvest. Verder zetten we in op - hoe kan het ook anders - nieuwigheden op he gebied van infotainment.

In Nederland doet Ford nog wel betere zaken met de Fiesta dan met de Puma, al liggen de twee auto's verkooptechnisch behoorlijk dicht bij elkaar. Zo werden er in 2022 in ons land 3.214 nieuwe Fiesta's gekentekend tegen 3.044 Puma's. Over de eerste zes maanden van dit jaar staat de registratieteller van de Fiesta op 1.467 exemplaren, die van de Puma op 1.394 stuks.