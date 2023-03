De Ford Fiesta ST is in het segment van de compacte hot hatches al jaren een serieuze speler en met de Puma ST-X heeft Ford het ST-recept op geslaagde wijze naar een cross-over weten te vertalen. De Ford Puma ST-X heeft een 200 pk sterke 1.5 Ecoboost-benzinemotor en een handgeschakelde zesbak en is daarmee goed voor een stevige dosis gooi-en-smijtpret. De Puma ST-X krijgt nu gezelschap van een nieuwe ST-versie: de Ford Puma ST Powershift.

De Ford Puma ST Powershift verschilt op technisch vlak behoorlijk van de reeds bekende Puma ST-X. Zo heeft hij geen 1.5 Ecoboost, maar een veel kleinere 1.0 Ecoboost-machine. Net als de reguliere niet-ST-smaken van de Puma heeft de nieuwe Puma ST Powershift een 48v mild-hybride aandrijflijn. Die aandrijflijn is niet 125 pk sterk en levert ook geen 155 pk zoals de 1.0 Ecoboost Hybrid die je onder meer in de Focus kunt krijgen. Nee, in de Puma ST Powershift ligt een 170 pk en 248 Nm sterke variant van die mild-hybride 1.0 driepitter. Daarnaast heeft de Ford Puma ST Powershift geen handgeschakelde zesbak, maar een Powershift-automaat met dubbele koppeling en zeven versnellingen. De Ford Puma ST Powershift sprint in 7,4 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee is hij op de 0-100-sprint slechts 0,7 tel minder rap dan de 200 pk sterke ST-X. Het gemiddeld verbruik bedraagt 6,3 l/100 km. De Puma ST-X noteert een gemiddeld verbruik van 6,8 l/100 km achter zijn naam. In Sport-modus houdt de automaat z'n lagere versnellingen langer vast. Middels flippers achter het stuur moet je ook zelf door de verzetten kunnen klikken.

Verder is de Puma ST Powershift volgens Ford gewoon een échte ST. Zo heeft hij hetzelfde onderstel, dezelfde stijvere torsieas, dezelfde stabilisatorstang en dezelfde dempers als de Puma ST-X. Ook de remmerij is gelijk aan die van de Puma ST-X. Vanbuiten is de Ford Puma ST Powershift met zijn spoilerwerk, aangepaste grilles en wielen direct als een Puma-met-ST-verwennerij te herkennen.

De eerste exemplaren van de Ford Puma ST Powershift komen aan het eind van tweede kwartaal al naar Nederland. Prijzen volgen spoedig.