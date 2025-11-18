Ga naar de inhoud
Ford Puma Gen-E komt voortaan tot 400 kilometer ver

Winst, maar zonder prijs

Ford Puma Gen-E
Lars Krijgsman

De elektrische Ford Puma Gen-E is verbeterd. De actieradius is toegenomen tot 400 kilometer. Meer nieuws: de elektrische cross-over komt ook beschikbaar met BlueCruise.

De Ford Puma Gen-E was er tot op heden vanaf €32.995. Voor dat geld trakteerde de elektrische variant van de Puma je op een elektrische actieradius van 376 kilometer. Ford voert een modeljaarupdate op de Puma Gen-E door die het model een groter rijbereik oplevert. De Ford Puma Gen-E komt voortaan 'tot ruim 400 kilometer' ver zonder bij te laden. Volgens Ford heeft het de accutechniek verbeterd, al gaat het daar niet dieper op in. De uitgaande variant heeft een 43,6 kWh accu en is 168 pk sterk.

De Ford Puma Gen-E is er vanaf nu ook met BlueCruise. Dat betekent dat je de elektrische cross-over op daarvoor geschikt bevonden stukken snelweg zelf kan laten rijden zonder daarbij dat je je handen aan het stuur hoeft te houden.

Prijzen van de vernieuwde Puma Gen-E hebben we nog niet.

