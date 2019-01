Ford presenteert nieuwe Explorer

De Explorer die momenteel nog in de Amerikaanse showrooms staat, is een vijf meter lange SUV die in 2011 op de markt werd gebracht. De auto werd een ruime vier jaar geleden optisch bijgepunt, maar is nu toe aan een volledig nieuwe generatie die wat receptuur betreft niet breekt met zijn voorganger. Dat betekent dat ook de nieuwe Explorer zich nestelt tussen de hier bekende Edge en de naar Europese maatstaven werkelijk gigantische Expedition.

De zo'n 50 kilo afgeslankte nieuwe Explorer meet 5,04 meter in de lengte en is 2,0 meter breed. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 3,02 meter. Daarmee is de auto drie centimeter langer dan het vorige model en is de wielbasis met maar liefst 16 centimeter gegroeid. De 1,79 meter hoge SUV is opnieuw een op een ladderchassis gebouwde SUV. Toch is er een groot verschil met zijn voorganger. De nieuwe Explorer is in de basis namelijk achterwielaangedreven en daarmee sluit deze nieuwe serie weer aan bij de eerste generaties van de SUV. De basismotor is een 2,3-liter grote benzinemotor, een viercilinder die volgens Ford meer dan 300 pk en 420 Nm levert. De vorige Explorer schopte he tin de basis tot zo'n 280 pk. Liever meer vermogen? Geen probleem. Ford heeft een 3,0-liter grote V6 op de menukaart staan, een zescilinder die twee turbo's heeft en die 370 pk en 515 Nm sterk is. Schakelen gaat in alle Explorers met een tientrapsautomaat. Vierwielaandrijving is optioneel. Goed nieuws voor de liefhebbers van sportief ingestelde SUV's: er komt op termijn ook een Explorer ST beschikbaar. Daarover later meer.

De Explorer heeft opnieuw drie zitrijen, al is het middelste exemplaar ditmaal verschuifbaar. De generatiewissel heeft uiteraard ook een gunstig effect op de interieurruimte. De Ford moet, met alle zitrijen plat, 2.485 liter aan spul mee kunnen zeulen, zo'n 175 liter meer dan voorheen. Natuurlijk profiteert de Explorer van een geheel nieuw dashboard, een cockpit die optioneel is te voorzien van een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium en een 10,1-inch groot infotainmentscherm. Een 8-inch display is standaard. Ford presenteert direct een Interceptor-variant van de Explorer, een uitvoering die door politiediensten gebruikt gaat worden.