Ford presenteert nieuw plan: 12.000 werknemers weg

De ontslagronde hangt al een tijdje in de lucht bij Ford. Van speculatie naar roddels werden keer op keer getallen genoemd. Met de presentatie van het nieuwe bedrijfsmodel voorziet Ford ons van duidelijkheid: in Europa worden er 12.000 banen geschrapt. Dat zal voor het einde van 2020 gaan gebeuren. Dit houdt in dat een vijfde van de werknemers in ons continent zijn baan bij Ford gaat verliezen. Vooral het verdwijnen van 6 van de nu nog in totaal 24 productieplaatsen in Europa heeft hier een groot aandeel in. De grootste klappen vallen in Engeland, waar onder andere het hoofdkwartier in Warley gesloten gaat worden. Ook werkt Ford aan ploegverlagingen in zijn fabrieken in Saarlouis (Duitsland) en Valencia (Spanje).

"Het scheiden van werknemers en het sluiten van fabrieken zijn de moeilijkste beslissingen die we nemen”, zei Stuart Rowley, president van Ford Europe. Er is ook goed nieuws te melden: binnen vijf jaar presenteert Ford ten minste drie geheel nieuwe modellen met nieuwe modelnamen voor ons werelddeel terwijl het bestelgamma ook wordt uitgebreid. Ook zou Ford aan nieuw sportmodel werken die geheel elektrisch gaat worden. Begin volgend jaar is het echter eerst de beurt aan de nieuwe Kuga, Puma en Explorer PHEV om zich te bewijzen.