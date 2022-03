‘Ford patenteert turbo-verbrandingsmotor op waterstof’

Volgens een Amerikaanse website heeft Ford een techniek gepatenteerd die het makkelijker moet maken om waterstof als brandstof in een verbrandingsmotor te gebruiken. Interessant, want voor zover wij wisten zette ook Ford vooral in op de batterij-elektrische auto.

Ford zou een methode hebben vastgelegd om de verhouding tussen brandstof en lucht in de verbrandingskamers beter te regelen bij gebruik van waterstof als brandstof in een turbo-benzinemotor. In het kort zou het erop neerkomen dat de waterstofmotor een veel armer mengsel moet en kan gebruiken, dus meer lucht bij de brandstof mengt. Dat zou onder meer pingelen tegengaan, wat bij een verbrandingsmotor op waterstof door de snellere verbranding van waterstof ten opzichte van benzine al snel een probleem wordt.

Het interessantste van het nieuws, ontdekt door Musclecarsandtrucks.com, is echter dat er bij Ford kennelijk op zijn minst één persoon bezig is met onderzoek naar brandstofmotoren op waterstof. Waterstof staat als geheel immers – afgezien van een beperkt aantal merken – niet meer echt in de belangstelling bij autofabrikanten. Bovendien is de veruit populairste toepassing die met een brandstofcel, dus in feite een EV die aan boord waterstof omzet in elektriciteit, waar de auto dan als EV - elektrisch dus – op rijdt.

Het concept met waterstof als brandstof is heel anders, en is in het verleden sporadisch gebruikt door autofabrikanten. Interessant genoeg was er in 1807 al een verbrandingsmotor op waterstof, één van de eerste verbrandingsmotoren ooit. In de moderne tijd is het vooral BMW dat veel tijd heeft gespendeerd aan het ontdekken van deze techniek, onder meer met een vloot van vijftien 750hL’s op basis van de 7-serie van generatie E38. Deze auto’s konden zowel op benzine als op waterstof rijden.

Denkbare voordelen van het gebruik van waterstof als brandstof zijn dat er grotendeels gebruik wordt gemaakt van bekende en traditionele techniek en dat er wat meer beleving mogelijk is. Motorgeluid, motorkarakter en wellicht zelfs handgeschakelde versnellingsbakken blijven immers behouden. Wellicht onderzoekt Ford juist voor die laatste categorie liefhebbers deze methode, omdat dit een schone manier is om de verbrandingsmotor voor een groep liefhebbers (of conservatievelingen) te laten voortbestaan. Nu zijn we wel aan het speculeren, maar het zou zeker leuk zijn om in de toekomst meer te horen over dit concept. Dat gebeurde trouwens vorige week ook al, want ook Toyota is nog niet klaar met het combineren van waterstof en cilinders.