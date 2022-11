Ford Mustang wordt €6.500 duurder

Ford voert een prijsverhoging door op de Mustang. Over de gehele linie wordt de Ford Mustang zo'n €6.500 duurder. Net als voorheen is de Mustang er alleen met weer met een dikke achtcilinder, maar er zijn wel verschillende versies.

Onlangs trok Ford het doek van de nieuwe Mustang, maar in Nederland is die nieuwe pony car nog niet beschikbaar. Wel kun je nog voor zijn voorganger gaan. Die is in Nederland altijd uitgerust met een 5.0 V8, daar Ford de viercilinder Ecoboost-machine begin 2021 uit het Nederlandse leveringsgamma knipte. De Mustang mag dus nog even in zijn huidige vorm door, maar wordt wel €6.500 duurder.

De prijsverhoging levert de Ford Mustang in Nederland een nieuwe vanafprijs op van €115.175. Voor dat bedrag krijg je de Mustang Fastback met 449 pk sterke 5.0 V8 en tientrapsautomaat. Die dichte 'Stang is er ook met een handgeschakelde zesbak en kost in dat geval €117.470.

Wie de gorgelende V8 graag nog beter wil horen, kan natuurlijk voor de Mustang Convertible met 449 pk krachtige achtcilinder gaan. Ook die is er met automaat en met handbak en kost achtereenvolgens €122.625 en €124.515.

Aan de Nederlandse Mustang-top staat de Ford Mustang Mach-1. Die altijd als dichte Fastback uitgevoerde topversie heeft een tot 460 pk opgeschroefde 5.0 V8 en is er net als zijn iets minder bedeelde broertjes met automaat en met handbak. De versie met automaat kost €130.155. Voor de Mach-1 met handbak ben je €132.010 kwijt.

De nieuwe Ford Mustang komt overigens wel gewoon naar Nederland. Ook die krijgt weer een V8, al is nog niet bekend wanneer de nieuwe 'Stang Nederlands asfalt onder zijn wielen krijgt.