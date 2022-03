Ford Mustang weer als California Special

De huidige generatie van de Ford Mustang zit inmiddels in de herfst van zijn leven, maar het eindigt niet voordat Ford er nog een speciale versie van op de markt brengt. Voor de tweede keer komt er namelijk een California Special-editie van. Die is iets minder extreem dan de in 2018 gepresenteerde versie. Ford voorziet de Mustang GT Convertible onder meer van nieuw 'Carbonized Grey' 19-inch lichtmetaal en speciale California Special-badges op de koets en in het interieur. Ook het GT-logo dat normaal op de achterklep zit is aangepast, daar staat nu GT/CS, waarbij CS uiteraard staat voor California Special.

In het interieur van de Mustang California Special tref je standaard stoelen met stoelverwarming en -koeling, deels bekleed met suède. Rode stiksels en, zoals genoemd, California Special-emblemen kleden de boel verder aan. Het instrumentenpaneel is verder afgewerkt met een carbonlook. De Mustang California Special wordt, in tegenstelling tot wat we eerder stiekem hoopten, niet sterker dan de reguliere GT Convertible. Niet dat je wat te klagen hebt, want in de neus ligt een 450 pk sterke 5.0 V8 die dankzij de handgeschakelde zesbak nog voor lekker 'ouderwets' rijplezier zorgt. De tientraps automaat is ook leverbaar, voor wie dat liever heeft. Enthousiast geworden? Helaas ben je dan aangewezen op import, want de Nederlandse importeur laat weten dat Nederland niet bij de Europese landen hoort waar de California Special leverbaar wordt.

We kunnen ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet helemaal meer ziet met alle verschillende versies van de Mustang, dus tijd om nog eens een aantal opvallende speciale uitvoeringen op een rijtje te zetten.

Bullitt

Wie 'Bullitt' zegt, moet ook Mustang zeggen. In de beroemde film uit 1968 greep een donkergroene Mustang met Steve McQueen achter het stuur de volle aandacht met één van de meest iconische achtervolgingsscènes ooit. Het werd later ontzettend populair om Mustangs om te toveren tot de Bullitt-auto en Ford deed dit zelf met de eerste retro Mustang en de huidige generatie uiteindelijk Mustang ook. Het moderne eerbetoon aan de Mustang Bullitt werd ook in Nederland leverbaar en gooit er met zijn 475 pk vermogen nog even een schepje bovenop bij de reguliere GT.

Mach 1

Een andere legendarische onlosmakelijk aan de Mustang verbonden naam keerde vorig jaar terug: Mach 1. Dat label drukte Ford op de 460 pk sterke versie van de Mustang die het gat tussen de GT en de inmiddels niet meer leverbare 500 pk sterke Shelby GT350 moest overbruggen. De Mach 1 is net even wat sterker dan de GT (460 pk om 450 pk) en kreeg bovendien een reeks aanpassingen om 'm ook op bochtige wegen een stuk sportiever te maken. De Mach 1 heeft namelijk een aangepast onderstel met MagneRide-dempers en verbeterde stuurbekrachtiging en stabilisatorstangen. De handgeschakelde zesbak heeft verder kortere schakelwegen en een aangepast uitlaatsysteem met kleppen die open kunnen voor extra 'herrie' is ook van de partij.

Shelby GT500

De crème de la crème van de huidige Mustang is toch wel de Shelby GT500. Daarin hing Ford niet de 5.0 V8 maar een 5,2-liter groot exemplaar, dat er dankzij een compressor maar liefst ruim 700 pk vermogen uitstampt. Daarmee werd de Shelby GT500, die in 2019 werd onthuld, in één klap de krachtigste serieproductie-Ford ooit. Uiteraard is een Shelby GT500 ook duidelijk als een ontzettende krachtpatser te herkennen, door zijn flink agressievere neus, dikke achterspoiler en uit koolstofvezel opgetrokken 20-inch wielen.