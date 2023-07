Ford Mustang Mach-E Rally: klaar voor productie

Het is weer eens een andere invalshoek, een rallyversie van een ‘Ford Mustang’. Het betreft dan ook de volledig elektrische Ford Mustang Mach-E, die met zijn hoge koets en grote bodemspeling toch al geschikter is voor de onverharde weg dan welke andere/echte (doorstrepen wat voor jou niet gewenst is) Mustang dan ook.

De Ford Mustang Mach-E Rally wordt tijdens het Goodwood Festival of Speed getoond, maar nog wel in een soort camouflage-achtige print. Specificaties zijn er ook nog niet en dus moeten we het doen met wat we op de plaatjes kunnen zien. Dat is een Ford Mustang Mach-E met de bumpers en ‘grille’ van de razendsnelle Mustang Mach-E GT, wat doet vermoeden dat ook de 487 pk sterke aandrijflijn van die versie is gebruikt. Verschillen met de GT zijn er natuurlijk ook. Zo heeft de Rally een flink grotere dakspoiler en staat hij op speciale rallywielen met grovere banden.

De verlichtingsnerd die dit artikel schrijft, merkt overigens ook op dat de getoonde auto achteraan de rood brandende ‘side markers’ heeft die op de Europese versie van de Mach-E ontbreken. Het lijkt hier dan ook om een Amerikaanse uitvoering te gaan, maar dat zal niet zo blijven. Ford geeft namelijk aan dat de Ford Mustang Mach-E Rally daadwerkelijk beschikbaar komt, zowel in de VS als in Europa. Het merk omschrijft de Ford Mustang Mach-E Rally niet als echt rallykanon, maar als een op de rallysport geïnspireerd model. Wat hij verder kan, wanneer hij dat kan en wat hij kost is nog niet bekend, dus daar komen we binnenkort nog even op terug.