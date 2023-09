Ford Mustang Mach-E Rally: begin 2024 in Nederland

Wat je ook van dit nieuws vindt, lekker uniek is deze speciale Mustang Mach-E natuurlijk wel. Met zijn ietwat opmerkelijke Mustang-looks, vrij onbehouwen rij-eigenschappen en - zeker als GT – serieuze prestaties is de elektrische Mustang toch al een auto die net even anders is dan veel andere EV’s. Met deze Rally gaat daar nog eens een serieus schepje bovenop. Volgens Ford is de Ford Mustang Mach-E Rally een soort eerbetoon aan de rallyhistorie van het merk. Dat komt optisch nog het sterkst tot uiting door de wielen, die lijken op wat er in het WRC op onder meer Escorts en Focussen werd gebruikt. De wielen meten hier 19 inch en worden van de weg gehouden door Michelin CrossClimate-banden in de maat 235-55 R19. Een slagje smaller en kleiner dan wat er normaal op een Mustang Mach-E GT zit, en dat is wat dit in feite is. Ook de rally-Mustang heeft dus 487 pk en 880 Nm, gekoppeld aan een accupakket van netto 91 kWh.

De actieradius valt ondanks die wat smallere banden wellicht toch wat lager uit, want de auto zelf is 20 mm hoger dan standaard. Het onderstel is speciaal aangepast voor deze versie en moet de Mustang Mach-E in staat stellen om zonder veel drama op hoge snelheid slecht wegdek te verwerken. Wat daarbij ook helpt, is de speciale ‘RallySport’-rijmodus. Die staat volgens Ford meer gripverlies toe, terwijl een extra lineaire ‘gasrespons’ en steviger demping de auto in deze modus optimaal afstemmen op de wat ruigere omstandigheden. Met de Mustang Mach-E Rally kun je natuurlijk ook gewoon op de openbare weg terecht, waar de RallySport-modus volgens Ford een uitkomst is bij barre weersomstandigheden.

En dan zijn er ook nog de uiterlijkheden. Behalve de wielen en de extra hoogte noteren we een ander paneel tussen de koplampen (een grille kunnen we het niet noemen) met daarin een extra set lampen. De standaard al op de Mach-E-GT-aanwezige voorspoiler loopt in dit geval naadloos over in de zwarte wielkastranden. Zwart komt ook terug in de striping op de motorkap, die het geheel nog wat agressiever doet ogen. Ter bescherming van de lak zijn er spatlappen en als kers op de taart is er een gigantische dakspoiler. Het interieur wordt aangekleed met witte accenten, als een soort verwijzing naar de bijzondere wielen. Wat dat fraais kost? Dat is nog niet bekend, maar Ford meldt wel dat deze extra ruige EV begin 2024 beschikbaar komt in Nederland.