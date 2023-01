Ford Mustang Mach-E omgetoverd tot lijkwagen

Wie in stijl naar de laatste rustplaats wil, zal waarschijnlijk niet meteen aan de Ford Mustang Mach-E denken. Toch is ook die elektrische SUV kennelijk om te toveren naar een lijkwagen. Dat bewijst het Britse bedrijf Coleman Milne.

Altijd al in een Ford Mustang je laatste rit willen maken? Dat was tot op heden niet mogelijk, als we even de in de VS door creatievelingen tot lijkwagen omgebouwde eerste en vijfde generatie Mustang buiten beschouwing laten. Nu komt de Britse lijkwagenbouwer Coleman Milne met een mogelijk antwoord, al moet je dan je liefde voor de Ford Mustang wel even ruim beschouwen. Het is namelijk een omgebouwde Mustang Mach-E, die op zijn naam na natuurlijk niet veel met de reguliere Mustang van doen heeft. De elektrische SUV bleek een prima basis voor een doodstille rouwauto.

Coleman Milne heeft de Ford Mustang Mach-E behoorlijk verlengd om hem ruim genoeg te maken voor een kist, die bovendien goed in het zicht ligt achter werkelijk immense ruiten. De nu bijna 6,28 m lange Ford Mustang Mach-E is nu op zijn hoogste punt net geen 2 meter hoog en heeft een wielbasis van maar liefst ruim 4,08 m. Hij komt overigens niet alleen, want Coleman Milne heeft er ook een heuse limousineversie van de Mustang Mach-E bij gemaakt die als volgauto kan worden ingezet. Zowel de lijkwagen als de volgauto heeft een 75-kWh accupakket, waarmee zo'n 320 km rijbereik mogelijk is. Dat moet genoeg zijn. De Etive gedoopte lijkwagen en de volgauto kunnen nog dit halfjaar in gebruik worden genomen.