Ford Mustang Mach-E heeft Mondeo ingehaald

Begin volgend jaar valt definitief het doek voor de Mondeo. Over een opvolger van de inmiddels op leeftijd geraakte traditionele D-segmenter is nog weinig bekend. Tot de Mondeo wordt vervangen door een nieuw model, lijkt Ford het met de elektrische Mustang Mach-E prima uit te kunnen zingen. De SUV heeft de Mondeo namelijk ingehaald in de Europese verkoopstatistieken.

Ford verkocht in het derde kwartaal van dit jaar in Europa 10.161 exemplaren van de Mustang Mach-E. De Mondeo was in diezelfde periode goed voor slechts 3.638 verkochte exemplaren. Kijken we naar de cijfers van de eerste drie kwartalen van dit jaar, dan staat de verkoopteller van de Mustang Mach-E op 15.602 stuks. De Mondeo was in diezelfde periode van negen maanden goed voor 10.427 exemplaren. Dat betekent dat de Mustang Mach-e de Mondeo officieel heeft ingehaald.

Ook in Nederland doet Ford goede zaken met de Mustang Mach-E. De elektrische SUV wandelde in juli namelijk doodleuk de Top 5 binnen van de verkoopstatistieken. Tot en met september heeft Ford in Nederland ruim 2.250 Mustangs Mach-E verkocht. De Ford Mondeo was in heel 2021 tot op heden goed voor maar liefst 2.000 stuks minder. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn namelijk slechts 250 nieuwe Mondeos op kenteken gezet. Een schim van de jaarlijks ruim 10.000 exemplaren die in de jaren negentig van de Mondeo werden verkocht. Wie tien jaar geleden had gezegd dat een Mustang geheten elektrische SUV beter zou verkopen dan de Mondeo, werd ongetwijfeld niet serieus genomen.

Nog altijd is niet helemaal helder in hoeverre Ford een opvolger van de Mondeo in de ontwikkelingskamers heeft staan. We weten dat Ford in maart 2022 definitief de stekker uit het huidige model trekt en dat een mogelijke opvolger geen traditionele hatchback, sedan of stationwagon meer wordt. Derhalve zou het logisch zijn als Ford van de nieuwe Mondeo - waarvan overigens nog maar de vraag is of hij ook zo gaat heten - een Citroën C5 X-achtige zou maken. In de vorm van de Evos heeft Ford een dergelijk model in China in het aanbod. Hoewel op Europese bodem een ingepakte Evos is gesnapt, lijkt die auto niet in Europa op de markt te komen.

Vanaf 2026 verkoopt Ford in Europa alleen nog personenauto's met een plug-in hybride of volledig elektrische aandrijflijn en vier jaar later staan in Europa alleen nog EV's van merk op de menukaart. De 'nieuwe Mondeo' zou derhalve zomaar een EV kunnen worden, een auto die mogelijk gebruikmaakt van het MEB-platform van de Volkswagen Group.