Ford Mustang Mach-E GT wordt nog krachtiger

Bij de onthulling van de volledig elektrische Ford Mustang Mach-E hoorden we al over een sportieve topversie: de GT. Dat het bij de eerder gecommuniceerde prestatiecijfers van de Mustang Mach-E GT niet zou blijven, komt echter als een verrassing. Ford doet er namelijk nog een schepje bovenop. Navraag van AutoWeek leert dat Ford vanuit de VS herziene prestatiecijfers communiceert die ook gaan gelden voor de Europese Mustang Mach-E GT. De Mustang Mach-E GT levert namelijk geen 465 pk en 820 Nm, maar 488 pk en 860 Nm. Nog even 23 pk en 40 Nm meer dan Ford eerst beloofde, dus. Dat vermogen wordt door de twee elektromotoren op alle vier de wielen losgelaten en in de GT is het grootste accupakket (98 kWh) verantwoordelijk voor de stroomvoorziening.

Er is echter een addertje onder het gras. Vooralsnog lijkt het hogere vermogen niet te leiden tot een snellere sprinttijd. Nog altijd staat er 3,7 seconden voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h. Niet dat je daar over kunt klagen. Wie het rustig aan doet, moet met de Mustang Mach-E GT volgens de WLTP-cyclus tot 500 km op een volle acculading af kunnen leggen. Althans, dat was de actieradius die voorheen gemeld werd. Mogelijk heeft de vermogensspurt ook een iets ongunstigere actieradius tot gevolg, maar WLTP-cijfers zijn nog niet bekend.

De GT is niet alleen krachtiger dan reguliere Mustang Mach-E's, maar heeft ook een speciaal afgesteld adaptief MagneRide-onderstel en staat op 20-inch lichtmetalen wielen waar zich rode remklauwen en Brembo-remmen achter schuilhouden. De GT wordt leverbaar in een stel speciale kleuren die niet op de overige versies beschikbaar zijn: Grabber Blue en Cyber Orange. Meer specificaties en prijzen volgen nog, voorlopig moet je nog even geduld hebben namelijk: de Mustang Mach-E GT komt eind volgend jaar naar Nederland.