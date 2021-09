Ford Mustang California Special doet mysterieus

De huidige generatie van de Ford Mustang heeft logischerwijs niet heel lang meer te gaan. Toch is de zogenoemde California Special-versie van de Mustang Convertible gespot met hier en daar wat camouflagemateriaal. Wat is Ford van plan?

Met een leeftijd van acht jaar is de huidige Ford Mustang duidelijk geen heel lang leven meer beschoren. Er zijn al geruchten over een geheel nieuwe opvolger, die in 2023 zou verschijnen. Begin dit jaar werd er al een test-mule gespot die waarschijnlijk techniek van de nieuwe Mustang aan boord had. Toch is Ford kennelijk nog niet helemaal klaar met de huidige. Vorig jaar trok Ford het doek van de Mustang Mach 1 en nu lijkt er ook nog nieuws in het vat te zitten voor de Convertible.

Specifiek gaat het hier om een Mustang California Special. Die heeft als onderscheidende elementen onder meer een speciale zwarte grille, een splitter onderop de voorbumper, luchthappers strak achter de portieren, diverse badges en een met zwart leer bekleed interieur met speciale vloermatten en een Bang & Olufsen-audiosysteem. In de neus ligt dezelfde 5.0 Coyote V8 als in de GT. Een speciale editie dus, maar niet zo bijzonder als bijvoorbeeld de Bullitt of de Mach 1. Toch is Ford hiermee aan het testen en als enige duidelijke verschil met de bekende California Special spotten we op dit prototype de wielen die we van de Mustang Bullitt kennen.

Wat Ford precies in zijn schild voert, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt de California Special nog een tandje heftiger vlak voordat het pensioen van de huidige Mustang een feit is. Wellicht zijn de wielen een hint en krijgt ook de Mustang California Special de 475 pk vermogen tot z'n beschikking die de Mustang Bullitt had. We gaan het meemaken.