Ford Mustang (2002) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De nieuwe Ford Mustang houdt in grote lijnen vast aan het aloude recept. Niet alleen lijkt hij behoorlijk op zijn voorganger(s) en is het lijnenspel dus nog altijd sterk geïnspireerd op de oer-Mustang, ook ligt er gewoon weer een dikke V8 in z'n neus. Ongetwijfeld een combinatie die de Mustang-liefhebbers kunnen waarderen. Daar betaal je natuurlijk wel flink voor, althans, in Nederland wel. Reken maar dat de prijs van de nieuwe Mustang weer de €100.000 voorbijgaat, vooral dankzij de bpm.

Heb je dat geld niet liggen of vind je het simpelweg teveel geld voor wat je krijgt, dan kun je natuurlijk kijken naar gebruikte Mustangs. De goedkoopste moderne Mustang met retro-lijnenspel uit het AutoWeek-occasionaanbod is deze cabrio uit 2005. Is de vraagprijs van €11.000 je nog wat te gortig, dan kom je automatisch uit bij de generatie daarvoor. De laatste Mustang van voordat Ford het retrosausje eroverheen goot. Zijn uiterlijk is één van de redenen waarom die Mustang bij lange na niet zo geliefd is als de latere Mustangs en dat drukt natuurlijk de prijs.

Eén van de goedkoopste Fords Mustang die we in ons occasionaanbod treffen, is dit exemplaar uit 2002. Zo'n far cry van de oer-Mustang als de 'fox body' was de vierde generatie Mustang weliswaar niet, maar op de in drieën gedeelde achterlichten en de twee 'koepels' in het dashboard na zijn er amper duidelijke verwijzingen te vinden naar de eerste Mustang. Deze Mustang was echt een kind van zijn tijd. Dat bleek ook wel uit het feit dat Ford 'm op de drempel van de 21e eeuw grondig vernieuwde en voorzag van een koets die beter paste bij Fords nieuwe New Edge-ontwerptaal. De Mustang die we hier zien is er zo eentje van na die vernieuwingsronde en ligt waarschijnlijk wat prettiger op je netvlies dan deze zeer vroege en goedkopere Mustang van de vierde generatie. Wat Ford bij de facelift echter grotendeels ongemoeid liet, was het interieur. Dat oogt daardoor toch een slag gedateerder dan de rest van de auto.

Oké, het is dus niet de meest begeerlijke Mustang, maar toch heb je er wel een leuke auto aan die je niet vaak ziet. Verwacht geen schrikbarende prestaties, maar hij is echt wel lekker vlot. In de neus ligt in dit geval een 3,8-liter V6, de instapmotor, die nieuw goed was voor een vermogen van 193 pk. In dit geval gaat dat vermogen via een handgeschakelde vijfbak naar de achterwielen, de versie met handbak is absoluut de versie die je wil: het alternatief was een viertraps automaat die de gang er aardig uit haalde. Hoewel 193 pk voor de grootte van het blok wellicht niet zo veel vermogen is, maakt het van de 1.436 kilo zware Mustang een redelijk kwieke auto. 0 naar 100 km/h zou in zo'n 7,7 seconden gepiept moeten zijn en de topsnelheid ligt op 216 km/h.

Het grootste koopargument bij deze Mustang is natuurlijk onderaan de streep toch gewoon zijn prijs. Deze wordt namelijk door een particulier aangeboden voor €5.950. Voor een betrekkelijk laag bedrag zet je dan toch iets bijzonders voor de deur. Een aankoopkeuring en een kritische proefrit zijn wel te adviseren, want deze Mustang is geïmporteerd (in 2006) én is langs behoorlijk wat verschillende eigenaren gegaan. De huidige eigenaar heeft 'm zelfs pas twee maanden en doet 'm naar eigen zeggen weg omdat hij er toch niet 'genoeg een liefhebber van is'. Misschien ben jij dat wel?