Ford Mondeo onder het mes

Ford heeft de Europese Mondeo een facelift gegeven, een moment waarbij er extra aandacht is besteed aan de Hybrid. Straks is namelijk niet alleen de sedanversie van de Mondeo, maar ook de Wagon leverbaar als Hybrid!

Ford hanteert voor de Europese markt een bijzonder Mondeo-beleid. In 2016 werd de Fusion, zoals de Mondeo in de Verenigde Staten heet, gefacelift en in maart 2018 werd die Amerikaanse Mondeo voor een tweede keer herzien. Onlangs schreven we over een bijzondere 'tussenversie' van de Mondeo die Ford in Europa levert, een niet helemaal gefacelifte model waarbij de Wagon een nieuwe achterklep met een brede chroomstrip kreeg. Onlangs werd de Mondeo ook in China gefacelift en nu is het moment daar dat ook de Europese Mondeo officieel wordt gemoderniseerd.

Mondeo Wagon nu ook als Hybrid

Het grootste nieuws heeft misschien wel met een Mondeo-aanbod te maken. Tot op heden was de Mondeo Sedan de enige variant van het model die als Hybrid te krijgen was. Vanaf nu is ook de Wagon als hybride leverbaar, en dat is een welkome aanvulling op het Mondeo-gamma. Bij de sedanversie slurpt het in de kofferruimte geplaatste accupakket namelijk wat bagageruimte op en de Mondeo Wagon heeft op ruimtelijk gebied natuurlijk meer te bieden.

De 187 pk sterke hybride aandrijflijn bestaat nog altijd uit een 2.0 viercilinder benzinemotor die volgens het Atkinson-principe loopt. Deze is gekoppeld aan een elektromotor, een unit die op zijn beurt zijn energie haalt uit een 1,4 kWh groot accupakket. De Mondeo Sedan slurpt als Hybrid 4,2 l/100 km. De Wagon Hybrid noteert 4,4 l/100 km achter zijn naam.

De Mondeo Hybrid Sedan én Hybrid Wagon komen alleen beschikbaar als Titanium en als Vignale. De motorenlijst wordt verder zeer overzichtelijk gehouden. De enige andere motorversie die Ford voor de Mondeo beschikbaar stelt,is de 2.0 TDCi. Die 150 pk sterke dieselmotor wordt alleen geleverd in de Hatchback en in de Wagon en komt alleen beschikbaar in combinatie met het uitrustingsniveau Titanium. Dat betekent overigens dus ook dat de 1.5 Ecoboost, de 165 pk sterke benzineversie, komt te vervallen en dat ook het uitrustingsniveau ST Line voor de Mondeo in ieder geval in Nederland naar de prullenmand is verwezen. De zestrapsautomaat van de dieselversie is vervangen door een nieuw exemplaar met acht verzetten.

Uiterlijk



Vanbuiten is de gefacelifte Mondeo Wagon te herkennen aan zijn al eerder omschreven nieuwe achterklep, een klep waarbij een chroomstrip de nu met full-ledtechniek uitgeruste achterlichten doorklieft. Die chroomstrip zien we ook achterop de klep van de Mondeo Hatchback terug en we verwachten hem ook op die van de Sedan terug. Ook van deze versies zijn de achterlichtunits uitgerust met full-ledtechniek. Aan de voorkant zien we niet alleen een nieuwe bumper met kleinere mistlampen en een aan de zijkanten oplopende chroomstrip, maar ook een volledig nieuw vormgegeven grille. Dat exemplaar loopt optisch verder omlaag en daarmee is de neus van de Mondeo meer in lijn gebracht met die van auto's als de Ford Focus. Bij de Vignale-smaken zijn de horizontale lamellen in de grille vervangen voor een golvend V-patroon, een grille met een grover ogende structuur dan bij de vorige Vignales.

Interieur

Ook in het binnenste van de Mondeo is iets nieuws waar te nemen. Waar de eCVT-automaat van de Hybrid-versie gewoon bediend wordt met een keuzehendel, kiest Ford ervoor om de keuzehendel van de automatische achttraps automaat van de dieselversies te vervangen door een draaiknop die op de middentunnel een plek heeft gekregen. Ford zegt verder de afwerking van het interieur ge hebben verbeterd en het merk maakt melding van de beschikbaarheid van nieuwe materialen.

Andere nieuwigheden? Zeker. Ford breidt de adaptieve cruise control uit met een Stop & Go-functie en een snelheidsbegrenzer die zelf opmerkt hoe hard je mag.

Vanaf heden is de Mondeo er dus alleen nog als Hybrid en als diesel, waarbij bij de Wagon uit beide aandrijflijnen kan worden gekozen en je bij de Sedan alleen voor de Hybrid kan gaan. Prijzen voor de Nederlandse markt worden in een later stadium vrijgegeven.