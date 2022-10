Ford Mondeo (1994) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Je kunt je afvragen of het zoeken naar een liefhebber geen onbegonnen werk is bij een Opel Vectra uit 1991 of bij deze Ford Mondeo. Toch doen we een poging, want ze hebben één belangrijke eigenschap gemeen: ze zijn wonderwel goed oud geworden. Deze specifieke exemplaren, welteverstaan. De modellen zelf wat minder. Net als de Vectra is deze concurrent uit dezelfde periode rustig door het bestaan gegaan. De Mondeo heeft in ruim 28 jaar tijd slechts een tonnetje afgelegd en, nu komt het, allemaal bij één eigenaar. Je leest het goed: begin 1994 kocht iemand deze Mondeo splinternieuw en pas eind augustus van dit jaar was het tijd om afscheid te nemen. Gezien de kilometerstand hebben we het vermoeden dat het afscheid misschien meer te maken had met de leeftijd van de eigenaar dan met de auto. 'Van een oud vrouwtje geweest' zou bij deze Mondeo geen moeilijk te geloven verkooppraat zijn. Of een oudere heer, natuurlijk ...

Eén ding is zeker; de Mondeo is wel op een strak budget aangeschaft. Het is een 1.6 CLX en dat was aanvankelijk de goedkoopste Mondeo. De wieldoppen, raamslingers voor en achter en de eenvoudige stoffen bekleding verraden dat al enigszins. Hoofdsteunen achterin, elektrisch verstelbare zijspiegels en airconditioning? Vergeet het maar. Dat was allemaal optioneel voor de CLX en is niet aangevinkt bij het bestellen. Wel heeft de Mondeo een dakraampje.

Gewoon lekker eenvoudig en pretentieloos dus, dat maakt het alleen maar leuker dat juist deze er nog is. De eerste eigenaar heeft in al die jaren niet eens de moeite genomen om de originele radio-/cassettespeler te verwisselen voor een uitgebreidere aftermarket-radio. We kunnen gerust van een tijdscapsule op wielen spreken.

Dat geldt - voor het grootste deel - ook als we naar de staat van de Mondeo kijken. Het interieur is voor zijn leeftijd nog bijzonder netjes en aan de buitenkant ontdekken we enkel een buts in het voorscherm. Van zichtbare roest lijkt de Mondeo verstoken en technisch kan het nooit een heel lastig verhaal worden. In de neus van de Mondeo ligt immers een weinig inspirerende maar tegelijkertijd behoorlijk probleemloze 1.6. Die zestienklepper helpt hem aan een vermogen van 90 pk helpt, dus wat dat betreft heb je het in de Mondeo beter voor elkaar dan in de eerdergenoemde Vectra. Dit is gewoon een lekker nuchtere sedan die je op heel veel verschillende manieren helemaal mee terugneemt naar de jaren negentig en dat voorlopig waarschijnlijk wel even volhoudt. Ga jij er spontaan van watertanden? Reserveer dan maar alvast €1.550, want dat is de vraagprijs.