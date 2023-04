Ford mag 'handsfree' autonoom rijden in Verenigd Koninkrijk

Het wordt voor Britse automobilisten mogelijk om semi-autonoom te rijden (niveau 2) met Ford BlueCruise. Ford heeft toestemming gekregen van het Verenigd Koninkrijk om de dienst aan te bieden. Dat maakt het voor eigenaren van een Ford Mustang Mach-E van modeljaar 2023 mogelijk om op snelwegen in het VK het stuur uit handen te geven.

In tegenstelling tot de (ook in Nederland) al breed beschikbare rijhulpsystemen waarbij de auto stuurt maar je nog wel een hand aan het stuur moet houden, mag je bij BlueCruise je handen geheel van het stuur houden. Wel houdt de auto met een infraroodcamera in de gaten of je je zicht op de weg houdt en volgt een waarschuwing als je dat niet doet. Blijf je wegkijken, dan remt de auto na enkele hoorbare waarschuwingen af terwijl hij wel zelf blijft sturen. BlueCruise werkt overigens alleen op goedgekeurde snelwegen (3.700 km in het VK) en de bestuurder krijgt in het instrumentarium een signaal als het beschikbaar is. Een stukje voor het verlaten van een BlueCruise-zone volgt opnieuw een waarschuwing en moet je je handen weer aan het stuur houden.

Het systeem wordt via een over-the-air-update beschikbaar gemaakt voor de genoemde Mustangs Mach-E en is aanvankelijk nog kosteloos, maar na 90 dagen wordt het een maandabonnement à 18 pond per maand. Ford zegt te verwachten dat BlueCruise op den duur ook in meer Europese landen toegestaan wordt en ook komt het naar meer modellen.