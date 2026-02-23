Hoewel de Ford Kuga PHEV geen smetvrije reputatie heeft, is het al jaren de populairste nieuwe plug-in hybride van Nederland. Je rijdt al een gebruikte plug-in hybride Ford Kuga vanaf zo'n €15.000, al mag je dan wel direct een afspraak in boeken bij de garage.

Nederland houdt van de Ford Kuga PHEV. De Kuga PHEV is al jaren de populairste nieuwe plug-in hybride van Nederland. In 2024 zijn er 4.123 exemplaren van geregistreerd en daar ging de plug-in hybride SUV in 2025 nog even overheen. Vorig jaar werden in Nederland maar liefst 5.023 nieuwe Fords Kuga PHEV geregistreerd. De Kuga PHEV is dan ook geen gekke deal. Hij heeft een vanafprijs van €43.990, terwijl een plug-in hybride concurrent als de Volkswagen Tiguan eHybrid minimaal €52.490 moet opbrengen. Daar komt bij dat de plug-in hybride Kuga voor net geen €44.000 al direct behoorlijk goed in zijn spullen zit. Is ook 44 mille je te gortig, maar wil je net als vele duizenden andere Nederlanders wel Kuga PHEV rijden? Dan is een gebruikt exemplaar misschien een optie. Die zijn er al vanaf zo'n €15.000, maar dan mag je wel direct een afspraak maken bij de garage.

De Ford Kuga PHEV heeft de afgelopen jaren meermaals noodgedwongen een bezoek aan de garage moeten brengen. En dat ging lang niet altijd om iets pietluttigs. Er zijn meerdere terugroepacties geweest die betrekking hebben op de batterij van de plug-in hybride Kuga PHEV. Ford heeft zelfs eens de batterij vervangen voor een nieuwe, maar ook nu zijn er nog problemen met de Kuga PHEV. Zo werd onlangs een nieuwe terugroepactie op touw gezet en geldt voor duizenden exemplaren nu het advies om de accu niet verder dan tot 80 procent van zijn kunnen op te laden vanwege potentieel brandgevaar. Dat het nog minder prettig kon, bewees de SUV eerder. Zo adviseerde Ford begin vorig jaar om het accupakket zelfs helemaal niet op te laden, ook vanwege mogelijk brandgevaar.

Afgeladen

Wie vrede heeft met de levendige terugroepgeschiedenis van de Kuga PHEV en ook met de nog openstaande terugroepactie kan leven, stapt al vanaf zo'n €15.000 in een tweedehands Kuga. De goedkoopste kost €14.945, is vijfeneenhalf jaartjes jong en heeft 229.301 kilometer op de teller. Een groentje is het dus niet. Ook niet in letterlijke zin, kijk maar eens naar zijn Lucid Red-exterieurkleur. Deze Kuga is ook nog eens uitgevoerd in de meest luxueuze en duurste smaak die Ford in 2021 op het menu had staan: Vignale. Daarin ontbreekt het je ook in 2026 aan niets. Hij heeft elektrisch verwarmbare en elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, fraaie 'Vignale-lederen' bekleding, een elektrisch verwarmbare voorruit, stuurverwarming, een Bang & Olufsen audiosysteem met negen luidsprekers, automatisch grootlicht, Keyless Entry en ga zo maar door.

1.500 kilo trekgewicht, maar ook een onstuimig verleden

Wat je ook krijgt: een systeemvermogen van 225 pk en een 14,4 kWh (bruto) accu die - onder normale omstandigheden - goed zou moeten zijn voor een elektrisch bereik van 56 kilometer. Ook niet gek: je mag tot 1.500 kilo aan de trekhaak hangen. Kortom: heb jij vrede met de ietwat onstuimige terugroepactiegeschiedenis en vind je het niet erg dat er een recente openstaat? Dan is deze rode Kuga - of een van de vele andere tweedehands exemplaren in het occasionaanbod op AutoWeek - misschien wel jouw nieuwe metgezel.