Ford Kuga als speciale Graphite Tech Edition

Ford zet de Kuga in het zonnetje door een nieuwe speciale uitvoering voor de plug-in hybride SUV te introduceren. De Ford Kuga is er nu namelijk als Graphite Tech Edition, een editie die lekker in z'n spullen zit.

Wie bij Ford gaat winkelen voor een Kuga heeft niet bijster veel keuzemogelijkheid. De Ford Kuga is er namelijk alleen als 225 pk sterke plug-in hybride en is te krijgen in drie uitvoeringen: Titanium, ST-Line en ST-Line X. Daar komt nu een nieuwe variant bij: de Graphite Tech Edition.

De Ford Kuga Graphite Tech Edition is in de grijze kleur Grey Matter gespoten, een kleur die alleen voor deze uitvoering beschikbaar is. Ford zet de Kuga Grahite Edition op 19-inch en hoogglans zwarte 19-inch lichtmetalen wielen. Vooral wat rijhulpsystemen betreft zit de Kuga Graphica Tech Edition goed in zijn spullen. Zo heeft de speciale editie standaard het Driver Asstance Pack dat voorheen alleen standaard was op de rijkst uitgeruste Kuga: de ST-Line X. In dit pakket zit slimme adaptieve cruise control met Stop & Go-functionaliteit, verkeersbordherkenning, Driver Alert, een 180-graden camera aan de voorzijde, Active Park Assist, Cross Traffic Alert, dodehoekdetectie, een actieve rijbaanassistent én de deurbeschermers die zich bij het openen van de portieren automatisch om de portierrand vouwen.

Ook maakt het Technology Pack deel uit van de standaarduitrusting, een pakket dat zelfs op de ST-Line X optioneel is. Hierin zitten adaptieve led-koplampen met automatisch grootlicht, bochtverlichting en een head-updisplay. De Ford Kuga Graphite Tech Edition heeft een vanafprijs van €50.895 en is per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden in juni geleverd.