Ford kondigt mogelijke GT-opvolger aan

Ford presenteert binnenkort hoogstwaarschijnlijk een nieuwe supercar. Mogelijk krijgt de GT een opvolger. Op 15 januari gaat in Detroit het doek eraf, maar wat er nu precies onder zit is nog in nevelen gehuld.

De Ford GT verscheen in 2005 op de markt als supercar met middenmotor als eerbetoon aan de GT40 die in de jaren 60 furore maakte in de 24 Uur van Le Mans. Die nieuwe GT haalde 550 pk uit een 5.4-V8 en had een topsnelheid van 330 km/h. Tussen 2005 en 2006 verkocht Ford er 4.038 exemplaren van. Na lang wachten verscheen eind 2016 de tweede generatie, waarvan de twinturbo V6 EcoBoost het tot 600 pk schopte. Hoewel hij in eerste instantie slechts twee jaar verkocht zou worden, mocht de ruim zes ton kostende GT mee tot eind 2022. Als huzarenstukje maakten de Ford-ingenieurs er een 800-pk circuitversie van.

Na zo’n drie jaar radiostilte rondom de Ford GT en een mogelijke opvolger, lijkt er nu weer een nieuwe supercar van het merk te komen. Ford stelt in een bericht dat het gaat om een ‘exclusief voorproefje van een gloednieuwe productieauto van Ford Racing’. Details zijn nog niet bekend.

De oplettende Formule 1-fan zal de onthullingsdatum bekend voorkomen. De teams van Red Bull en Racing Bulls presenteren dan hun auto’s voor het nieuwe raceseizoen met een fonkelnieuwe motor, ontwikkeld door Red Bull Powertrains in samenwerking met Ford Racing.