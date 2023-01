Ford komt met nieuw klein ruimtewonder

Ford Pro heeft het maar druk. In relatief korte tijd is de Transit Custom vernieuwd en heeft Ford een splinternieuwe Tourneo Connect gepresenteerd. De allerkleinste maar nog altijd zeer praktische Ford Transit Courier wordt niet overgeslagen, ook daar komt namelijk een nieuwe van!

Zie je door de Transit- en Tourneo-bomen het bos niet meer? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Het Transit-gamma bestaat uit een viertal bedrijfswagens die van klein naar groot Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom en simpelweg Transit heten. Met uitzondering van de Transit zelf - een concurrent van auto's als de Renault Master - bestaat er van elk Transit-model ook een personenautoversie waarbij het Transit-deel van de naam vervangen is door Tourneo. Jawel, personenautoversie. Er bestaan van de meeste Transits immers ook eenvoudiger uitgevoerde personenversies die Kombi heten. Tot zover het Transit-gamma in vogelvlucht. De Transit Custom en Transit Connect zijn onlangs volledig vernieuwd en nu kunnen we je de vernieuwde Transit Courier laten zien. De kleinste van het stel dus.

Waar de vorige Ford Transit/Tourneo Connect op het C1-platform stond dat ook onder de vorige generatie Focus zat, leent de in 2021 gepresenteerde compleet nieuwe generatie techniek van de Volkswagen Caddy. Dat is het resultaat van een uitgebreide samenwerking tussen Ford en Volkswagen. De kleinere Ford Transit/Tourneo Courier - die overigens al sinds 2013 meedraait - vind je techniek van de Ford Fiesta. Wat er onder deze splinternieuwe versie ligt? Dat is nog even de vraag. De nieuwe Transit Courier ziet straks het levenslicht in Ford's Roemeense fabriek in Craiova. Daar schroeft Ford ook de Puma in elkaar. Het is niet ondenkbaar de Transit Courier een deel van zijn techniek van die cross-over leent. De Puma is gelieerd aan de Fiesta, wat dus betekent dat ook de nieuwe Transit Courier weer Fiesta-techniek huisvest.

Er komen overigens niet alleen versies met verbrandingsmotoren van de nieuwe Ford Transit Courier. Ford heeft namelijk ook een volledig elektrische versie in het vat zitten. Net als het uitgaande model lijkt de Transit Courier weer een echt Europees feestje te worden. Buiten Europa is het model immers nooit geleverd. Opvallend is trouwens het front van dit testexemplaar, dat heeft namelijk opvallend veel weg van dat van de grotere Explorer!