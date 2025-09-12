‘Ford komt in 2027 met Focus-vervanger’

De Ford Focus is in Nederland al niet meer nieuw te bestellen en komt later in 2025 overal aan zijn einde. Een opvolger is er niet, maar komt in 2027 naar verluidt alsnog.

Voor de duidelijkheid: een nieuwe Ford Focus komt er nog altijd niet. Volgens het Engelse Autocar, dat er overigens wel een handje van heeft om er lekker op los te speculeren, gaat Ford het ‘Focusvormige gat’ in de line-up echter wel degelijk vullen.

Dat lijkt enig houdt te snijden, vooral omdat er inderdaad een enorm gat ontstaat in Fords aanbod als de Focus straks helemaal weg is. Ford heeft dan op benzinegebied alleen nog maar de Puma van Captur-formaat en de Kuga van Tiguan-formaat. Waar Renault en Volkswagen de leegte tussen die modellen opvullen met auto’s als de Symbioz, Arkana en de net nieuwe T-Roc, heeft Ford voorlopig slechts een gapende leegte in dit voor Europa superbelangrijke tussensegment. Een cross-over achtige auto tussen de Puma en de Kuga zou dus perfect bij Ford passen, en kan met name de Europese verkopen van het merk een enorme boost geven.

Volgens Autocar zou de nieuwe, in Spanje gebouwde cross-over zelfs één van Fords wereldwijde bestsellers kunnen worden, met een productiecapaciteit van 300.000 stuks per jaar. Hoewel we uiteraard nog niets concreets weten over de nieuwe auto of zijn aandrijflijnen, zal het wel nadrukkelijk om een niet-elektrische auto gaan. Op dat vlak heeft Ford immers al een heel breed aanbod, terwijl het merk juist op benzine- en hybridevlak een beperkt aanbod heeft. Bestuursvoorzitter Bill Ford benadrukt het aanhoudende belang van de benzinemotor met de volgende woorden: "Wat er misging, is dat de toezichthouders de klanten voor waren. Dat is nooit een goede situatie. In de toekomst zal elektrificatie een zeer belangrijke rol spelen, maar het zal niet de enige rol zijn. De ICE-sector zal geleidelijk worden afgebouwd, maar zal niet verdwijnen. Wat er gebeurt, zal per regio verschillen.”