Ford komt auto’s voor mensen met net te weinig geld

Jan Lemkes

De ultieme Amerikaanse droom-Fords van het moment zijn de Mustang GTD en de Bronco Raptor. Wie ze niet kan betalen, krijgt nu van Ford twee alternatieven aangereikt. 

Voor wie het gemist heeft: de Ford Mustang GTD is een monsterlijke supercar in een Mustang-jas, voorzien van een 826 pk sterke V8. Er is zowaar een Nederlandse prijs voor gecommuniceerd, al verwachten we niet dat het bedrag van €480.000 euro ooit is afgerekend. De Bronco Raptor is iets minder extreem en iets minder duur, maar in het Amerikaanse Bronco-aanbod toch met afstand de duurste versie. En de begeerlijkste, dankzij de gigantische wielen, dito wielkastverbreders en brute biturbo-V6 in de neus.

Zoals dat vaker gaat bij droomauto’s, zijn de Mustang GTD en de Bronco Raptor voor velen onbereikbaar. Daarom presenteert Ford nu voor beide auto’s een milder alternatief waarvoor dat weliswaar ook geldt, maar in mindere mate. De Ford Mustang Dark Horse SC leunt qua positionering sterk op de reguliere Dark Horse, de sportiefste Mustang uit het reguliere gamma. Hij leent echter veel styling-elementen van de GTD en is volgens Ford uitermate geschikt voor circuitgebruik, hoewel dit uiteraard wel een straatlegale auto is. Hoeveel vermogen de 5,2-liter V8 levert, is nog niet bekend. Het zal echter meer zijn de grofweg 500 pk sterke reguliere Dark Horse, dus maak je er vooral geen zorgen over. En de prijs? Die is ook nog niet bekend, maar Ford zo duur als een GTD zal deze auto zeker niet zijn.

Ford Bronco RTR

Ford Bronco RTR

Bij de Bronco RTR zegt Ford zelfs letterlijk dat hij bedoeld is voor wie een Bronco Raptor te duur vindt. De auto combineert het verhoogde onderstel van de ruigste Bronco-versies met de kleinste wielmaat, een combinatie die eerder niet bestond. Hij is qua karakter duidelijk vergelijkbaar met de Raptor en dus evenzeer bedoeld om in rap tempo zandduinen en ander ongerief af te werken. Misschien doet de RTR dat zelfs wel beter, want in de neus zit een 2,3-liter viercilinder die een stuk minder weegt dan het zescilinderblok van een Raptor.

