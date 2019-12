Ford hangt prijskaartje aan Explorer PHEV

Begin dit jaar stelde Ford een volledig nieuwe Explorer aan de wereld voor, een auto die straks ook gewoon in Nederland te koop zal zijn. De Nederlandse importeur haalt de plug-in hybride variant van de 5,05 meter lange, 2 meter brede en 1,78 meter hoge kolos namelijk gewoon naar ons land! De vanafprijs is vastgesteld op € 78,840. Let wel, dit is exclusief kosten rijklaarmaken, dus mik erop dat de consumentenadviesprijs daar uiteindelijk zo'n € 950 hoger uitvalt.

De zevenzits en vierwielaangedreven Explorer PHEV heeft een 3,0-liter grote V6 die 350 pk levert en is gekoppeld aan een 100 pk sterke elektromotor. Dankzij het 13,1 kWh grote accupakket komt de SUV op puur elektrokracht zo'n 40 kilometer ver. Het systeemvermogen bedraagt 450 pk en 840 Nm. In Nederland is de Explorer direct uitgevoerd als ST-Line en dat betekent dat de standaarduitrusting onder meer full ledverlichting, 20-inch lichtmetaal, leren bekleding, verwarmde én geventileerde voorstoelen met massagefunctie, stoelverwarming achterin, een uitgebreid audiosysteem, klimaatregeling met drie zones, een 10,1-inch groot display, adaptieve cruise-control met stop & go-functie en een panoramadak omvat.

Hoewel de nieuwe van drie zijtrijen voorziene Explorer naar Europese Ford-maatstaven een absolute gigant is, moet de auto in de Verenigde Staten nog de 5,35 meter grote Expedition boven zich dulden. Zoals gezegd komt de Explorer alleen als plug-in hybride naar Nederland. In de Verenigde Staten wordt de auto ook als sportief ingestelde ST geleverd. De Explorer is zo'n 13 centimeter langer dan pak 'm beet een BMW X5 en zelfs zo'n 5 centimeter langer dan een Land Rover Range Rover.