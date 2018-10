Ford GT Carbon Series gepresenteerd

Een reguliere Ford GT niet heftig genoeg? Geen probleem. Ford presenteert namelijk een Carbon Series van zijn halo-car.

Ford introduceert een lichtere versie van de GT, die het de passende naam Carbon Series geeft. De alsnog straatlegale versie van de GT slankt zo'n 18 kilo af ten opzichte van de reguliere GT's.

De gewichtsreductie is onder andere tot stand gekomen door de montage van een titanium uitlaatsysteem. De auto maakt verder kennis met titanium wielmoeren om het gewicht terug te brengen. De GT Carbon Series staat op uit koolstofvezel vervaardigde wielen en de achterklep is uit polycarbonaat vervaardigd. Ford heeft ten opzichte van de al bekende GT's extra koelopeningen in de klep aangebracht. Airconditioning, een radio en Fords Sync3-systeem blijven aanwezig, maar zaken als bekerhouders en het prullenbakje zijn uit de GT getrokken.

Vanbuiten is de GT Carbon Series te herkennen aan het zichtbare carbon dat zich voordoet als striping die over de auto loopt. Het lichtgewichtgoedje is ook zichtbaar op de A-stijlen, aan de onderkant van de portieren en op de middenconsole. De GT Carbon Series is verder 'op te leuken' met een kleur die wordt toegepast op onder andere de zijspiegelkappen. Er kan worden gekozen uit de kleuren zilver, oranje, rood en blauw. De gekozen kleur keert ook terug op de remklauwen. Ford zegt ongeveer één exemplaar per week te kunnen bouwen en alleen al door Ford 'goedgekeurde' GT-klanten kunnen er eentje bestellen.

Aan de 3,5-liter grote EcoBoost-V6 wordt verder niet gesleuteld.