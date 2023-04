Ford Granada (1977) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Mocht je een keer vol enthousiasme een Amerikaan een verhaal willen vertellen over de Ford Granada uit de jaren 70, dan is het goed om te weten dat je gesprekspartner waarschijnlijk niet deze Granada of deze Granada voor zich zal hebben, maar de auto die je op deze foto's ziet. Grotendeels tegelijk met 'onze' Ford Granada was er in Noord-Amerika namelijk ook eentje en hier hebben we een exemplaar dat de oversteek maakte. AutoWeek-forumlid JFR spotte 'm en deelde deze twee foto's, waarvoor uiteraard dank!

Je verwacht het waarschijnlijk al; op zijn naam en de blauwe ovaaltjes op neus en kont na deelt de Ford Granada eigenlijk vrijwel niets met de Granada('s) die wij kennen. Deze Granada was een puur Amerikaanse creatie en dat kwam op tal van fronten tot uiting. Om te beginnen in het formaat: met 5,02 meter lengte overtreft-ie de Europese Granada Mk1 met 45 cm en de Mk2 met 30 cm. In de neus tref je ook een ander verhaal aan: het motorenpallet begon niet bij een bescheiden viercilinder, maar bij een 3,3-liter zes-in-lijn gevolgd door eentje met 4,1 liter slagvolume. Eén van die twee zespitters ligt in deze Granada. Bovenaan de voedselketen van de eerste generatie Granada zette Ford overigens een 5,8-liter V8. Hoezo Amerikaans? In dit geval kan er overigens ook lpg gevoed worden, dus dat houdt de kosten nog een beetje binnen de perken.

Qua ontwerp is de Amerikaanse Granada al helemaal niet te verwarren met de Europese. Toch is het 'Europeser' dan je misschien zou verwachten. Dat wil zeggen: Ford haalde inspiratie uit Europa voor het lijnenspel. De Mercedes-Benz 200-serie (W114) diende als lichtend voorbeeld en met een beetje fantasie zie je dat nog terug. Althans, vooral bij de vierdeurs sedan, deze tweedeurs heeft vooral vanwege zijn dak een nog wat Amerikaanser voorkomen. Vergeleken met onze Granada, nota bene Fords Europese topmodel destijds, is het een forse jongen, maar toch was de Granada in de VS destijds een nog vrij bescheiden model in de 'Luxury Compact'-klasse. Dat zegt wel wat over wat een slagschepen er toen ronddobberden op de wegen in de VS. Deze deint er inmiddels alweer 22 jaar vrolijk op los in ons land en nu zo'n vier jaar bij zijn huidige baasje. Keep 'm rolling!