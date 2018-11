Ford geeft nieuwe Bronco kleinere broer

Website Off-road.com heeft een foto op weten te duikelen die in oktober gemaakt zou zijn tijdens een dealerbijeenkomst in Las Vegas. Tijdens een diapresentatie liet Ford een nieuwe, tot op heden nog onbekende SUV zien. Het gaat om de auto die op de drie schermen is te zien. De auto die hier in beeld is gebracht, is níet de Bronco waarvan Ford de komst in januari vorig jaar bevestigde. Van die auto zien we, op de afbeelding waarop het zijaanzicht van de oranje nieuweling is te zien, wel een schaduw. Het ligt in de lijn der verwachting dat de oranje SUV op deze foto's een kleiner broertje van de Bronco wordt, een auto waar Ford mogelijkerwijs de naam 'Maverick' op plakt. De laatste keer dat we die modelnaam in Europa tegenkwamen, was tussen 1993 en 1998 op Ford's versie van de Nissan Terrano II.

Het vooralsnog naamloze nieuwe model lijkt net als de nieuwe Bronco een hoekige, stoere koets te krijgen. We zien een SUV met ronde led-koplampen en een grille waarin merknaam Ford groot is aangebracht. De toevoeging van nóg een nieuwe SUV aan het modellengamma past bij de nieuwe weg die Ford onlangs is ingeslagen. In de Verenigde Staten legt Ford zich, op een handjevol auto's als de Mustang na, nagenoeg volledig toe op SUV's en cross-overs.