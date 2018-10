Ford gaat los tijdens SEMA Show

De SEMA Show heeft vandaag zijn poorten geopend en dat betekent dat Las Vegas vandaag het podium is waar diverse opgedirkte modellen worden gepresenteerd. Ford neemt onder andere een heel arsenaal aangepaste F-150's, Rangers en Mustangs mee.

Ford zegt dat het 'meer dan 50' auto's meebrengt naar de SEMA Show, maar we krijgen ze niet allemaal te zien. Het gros van de auto's die Ford wél in beeld brengt, wordt slechts op een vaak slechte render aan de wereld getoond. We krijgen een hele rits Rangers te zien, die volgehangen zijn met onderdelen uit Fords catalogus met accessoires. Praktisch elk exemplaar is opgehoogd, staat op offroadbanden en is voorzien van extra verlichting en soms zelfs van een complete kampeerset inclusief tent. Nu is de Ranger heus niet de enige auto die het moet ontgelden, want Ford neemt natuurlijk ook succesnummers als de F-150 mee.

Er zit een F-150 tussen die dankzij de komst van twee enorme turbo's zo'n 1.000 pk sterk is (foto 21). We zien volledig tegen de vloer gedrukte exemplaren, F-150's in vrolijke kleuren, een exemplaar met een kayak op het dak, een exemplaar met verlengde laadbak én plek voor een 'gametafel' - hoe we dat voor ons moeten zien is nog even de vraag - en ook grote broer F-250 is in diverse aangepaste vormen te zien. Zelfs de nieuwe Edge ST is niet veilig voor de grijpgrage handjes van de tuners. Samen met Blood Type Racing is een exemplaar geprepareerd voor de SEMA Show, compleet met airride, een bodykit en een heftige verlagingsset (foto 17). Dan zijn er de grotere Explorers en Expeditions die met de bekende SEMA-tuningsaus zijn overgoten en natuurlijk de uitgebreide selectie aangepaste Mustangs.

Ford toont schetsen van vijf 'verfraaide' Mustangs en foto's van één aangepaste versie die je daadwerkelijk kunt kopen: de Series 1 Mustang RTR, die eigenlijk vorig jaar al werd gepresenteerd. Het Series 1 RTR-pakket is bij diverse Ford-dealers in de Verenigde Staten te krijgen.



Voor de Nederlandse markt is de SEMA Show verre van relevant en is het vooral een show waar we met enige verbazing naar kijken. Het levert in elk geval bijzondere computertekeningen op. Veel kijkplezier!