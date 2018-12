Ford Focus ST duikt op

De XRST-Club plaatst op Instagram een reeks foto's van wat overduidelijk de nieuwe Ford Focus ST is. We hebben die nieuwe sportversie van de Focus al eerder in camouflagetrim voorbij zien komen en het is dan ook een verademing de auto eens zonder psychedelisch stickerwerk te zien.

Op de foto's van ietwat dubieuze kwaliteit zien we een Tangerine Scream-kleurige Focus met fors lichtmetaal en spoilerwerk dat heftiger is dan dat van de bekende ST-Line-uitvoeringen. Stuk voor stuk zaken die verraden dat hier een Focus ST staat. Opvallend gegeven: Ford ruilt de opmerkelijk gevormde en centraal geplaatste uitlaateindstukken die de vorige Focus ST kenmerkten om voor aan weerszijden van de kont geplaatste reguliere knalpijpen. In tegenstelling tot bij de ST-Line-versies is ook het zwarte gaaswerk in de bumper in een 'sportief' ogend patroon uitgevoerd. Ook de remmerij die zich achter het grote lichtmetaal schuilhoudt, verraadt de ware aard van deze Focus. Wie nog twijfelde, wordt ongetwijfeld overtuigd door de sportstoelen met geborduurde ST-logo's.

Wat de Focus ST gaat aandrijven, is tot op heden nog ietwat onduidelijk. De vorige generatie had een 2,0-liter grote Ecoboost onder de kap, een viercilinder die 250 pk naar de voorwielen stuurde. Daarnaast leverde Ford aanvankelijk een 185 pk sterke dieselbroer, de ST Diesel. We mikken erop dat de nieuwe ST zo'n 275 pk gaat leveren. Dat vermogen is volgens Engelse bronnen mogelijk afkomstig van een 2,3-liter grote viercilinder. Inderdaad: in de basis het blok uit de vorige Focus RS. Of de ST Diesel terugkeert, is nog niet zeker. Mocht Ford toch een ST Diesel gaan voeren, dan is het denkbaar dat deze een variant van de 2,0-liter biturbo TDCi krijgt. Bij ons levert Ford een 210 pk sterke variant van die dieselmotor in de Edge.