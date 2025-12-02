'Ford Focus-opvolger heet Ford Bronco'

Ford is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het schrappen van bekende namen uit de Europese showroom, maar er komen ook sommige terug. Zo is de Capri er inmiddels weer en nu begrijpen we via Automotive News dat ook de Bronco deze kant op komt. Dan hebben we het niet over de momenteel aangeboden Ford Bronco of de Bronco Sport, maar over een geheel nieuw model dat hier in Europa wordt gebouwd.

In 2027 moet in de Ford-fabriek in Valencia deze nieuwe plug-in hybride (en mogelijk ook simpelweg hybride aangedreven) cross-over van de band gaan rollen, zij aan zij met de Ford Kuga. Net als de Kuga wordt het dus een hoogpotig model, maar wel een slagje kleiner. In die zin springt de Bronco, die mogelijk nog een toevoeging krijgt bij die naam, enigszins in het gat dat de Ford Focus achterlaat. Dit is logischerwijs de Focus-opvolger waar we eerder dit jaar al over berichtten.

De Europese Ford Bronco gaat straks de strijd aan met auto's als de Volkswagen T-Roc en Toyota C-HR, maar bijvoorbeeld ook de Renault Symbioz en Dacia Bigster. In die zin dus ook weer geen regelrechte opvolger van de Focus, die natuurlijk traditionele C-segmenters op zijn bordje kreeg. De markt voor cross-overs is nou eenmaal wat groter en in die zin is het een logische zet om daar meer op in te zetten, al bewijzen concurrenten dat het ene het andere niet per se uit hoeft te sluiten.

Afgebeeld: de Ford Bronco concept uit 2004.