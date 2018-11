Ford Focus Active Wagon ook voor Nederland

Ford gooide de Focus Active en de Wagon in de blender en presenteerde het resultaat eerder deze week in de vorm van de Focus Active Wagon. De met een avontuurlijke kruidenmix besprenkelde Focus Active Wagon komt ook naar Nederland. AutoWeek dook in de prijslijst en kan melden welke bedragen Ford voor de nieuwe Focus-variant wil ontvangen.

Ford presenteerde de hatchbackversie van de nieuwe Focus niet alleen als Trend, Titanium, Vignale of ST-Line, maar ook als Active. Daarmee trad de auto in de voetsporen van de nieuwe Fiesta, een model waar zo'n uitvoering al beschikbaar voor was. De Focus Wagon moest het nog zonder die avontuurlijk aangeklede variant doen, maar vanaf nu kan ook de Wagon-koper in een Active stappen.

Ford levert de Focus Active Wagon met de 125 pk sterke 1.0 EcoBoost én met de 150 pk sterke 1.5 EcoBoost-benzinemotor. De dieselmotoren zijn voorbehouden aan de Trend-, ST-Line- en Titanium-uitvoeringen. De Active Wagon 1.0 Ecboost, met handgeschakelde zesbak, moet € 28.565 opbrengen. Wie een automaat wenst, moet voor de 150 pk sterke 1.5 gaan, al is die er ook met handgeschakelde zesbak. De Focus Active Wagon 1.5 EcoBoost kost met handbak € 30.315 en met achttrapsautomaat € 33.065. Daarmee ligt de meerprijs van de Wagon ten opzichte van de hatchbackversies, net als bij alle overige Focus-versies, op € 1.000. .

Active

Het Active-recept bestaat overigens uit meer dan zwarte spatbordranden en speciale bumpers met aan de onderzijde zilverkleurige 'skidplates'. De auto heeft standaard onafhankelijke achterwielophanging en krijgt een extra rijmodus. Naast in de standen Normal, Sport en Eco is de 3 centimeter hoger op z'n poten staande Active Wagon ook in de stand 'slippery' te zetten. Daarnaast kent de auto een Trail-modus. Bestellen kan per direct.