Ford Fiesta uit productie: zo begon het al die jaren geleden

Het is zover: Ford trekt vandaag de stekker uit de productie van de Ford Fiesta. Na zo'n 47 jaar houdt het op voor het compacte succesnummer, dat hier in Nederland alleen al meer dan 300.000 mensen naar de showroom wist te lokken. Tijd om eens terug te blikken op hoe we de Fiesta ooit leerden kennen.

De Ford Fiesta; voor sommigen gewoon de zoveelste voor de massa bedoelde auto, voor anderen een herinnering op wielen. Een trouwe metgezel, een eerste gezamenlijke aanschaf, een vakantiemaatje, een auto waarin de kinderen ooit nog ingesnoerd zaten in hun stoelverhogers, je lesauto of de auto die je kocht van het geld dat je bij een zomerbaantje had verdiend. Met een carrière van bijna 50 jaar kan de compacte Ford niet anders dan de nodige associaties oproepen.

Wie had in 1976 kunnen bedenken dat de Fiesta zo lang een begrip zou zijn? Ja, het had nog veel langer door kunnen gaan als Ford de Fiesta het elektrische tijdperk in had gebracht, maar zover mocht het niet komen. Misschien ook wel beter, want de Fiesta was van begin af aan een auto die voor een bescheiden prijs mensen prettig mobiel moest maken. Iets dat met een elektrische aandrijflijn en dus een stevig prijskaartje een ander verhaal zou worden.

Zuinigheid voorop

We maakten eind jaren 70 kennis met de Fiesta als een pretentieloze auto die zich vooral in de portemonnee moest zien te bewijzen. Zo zette Ford 'm ook nadrukkelijk in de markt, blijkt als we de folder van destijds erbij pakken. "Elke Ford Fiesta, van het laagst geprijsde model tot de elegante Ghia toe, is ontworpen om een zo groot mogelijke betrouwbaarheid en veiligheid te kombineren met uitzonderlijke zuinigheid. Welk model u ook overweegt (Fiesta Custom, Fiesta L, S of Ghia), u bent verzekerd van het hoogste niveau van veiligheid en betrouwbaarheid. Bovendien heeft iedere Fiesta vele technische snufjes, die leiden tot buitengewoon zuinig rijden. De voorwielaandrijving en de wigvormige verbrandingskamers van de Fiesta-motor zijn speciaal ontworpen om in iedere situatie zo zuinig mogelijk te rijden. Om ervoor te zorgen, dat u een minimale hoeveelheid brandstof verbruikt in stadsverkeer, is de Fiesta uitgerust met de unieke Sonic-Idle karburateur. Deze karburateur maakt optimaal gebruik van de brandstof onder alle omstandigheden. Dit betekent een aanzienlijke brandstofbesparing, vooral voor wie veel in de stad rijdt."

Ja ja, een technisch huzarenstukje, als we Ford mochten geloven. Kijk hierboven eens wat een waslijst aan technisch vernuft er in de Fiesta gestoken was. Je ziet duidelijk dat de Fiesta Mk1 heel wat jaartjes achter ons ligt, maar Ford liep graag te koop met wat er allemaal in en op zat. Het was immers een peperduur project, de eerste Fiesta. Een greep uit de 'innovatieve' zaken die de kleine Ford meekreeg: "De Fiesta is uitgerust met een uitgekiende, soepel werkende 4-versnellingsbak. De spoilers achter op het dak van de Fiesta en vóór onder de wagen zijn bedoeld om maximale profijt te trekken van de verminderde luchtweerstand. Minder luchtweerstand betekent minder werk voor de motor. Het gevolg: nog meer brandstofbesparing en minder motorslijtage. En om het zuinige brandstofverbruik nog meer te verbeteren en om bandenslijtage te verminderen, is elke Fiesta standaard uitgerust met staalgordelradiaalbanden. "De Fiesta is eveneens ontworpen om u geld te besparen bij het onderhoud. Zelfstellende koppeling en remmen, een voor het leven gesmeerd chassis en versnellingsbak vormen pas het begin van het gemakkelijke onderhoud van de Fiesta. En tezamen leveren ze aanzienlijke besparingen op over de gehele levensduur van uw Fiesta."

Ford Fiesta S

Op sportief rijden werd destijds nog niet zo'n nadruk gelegd als nu. Dat was simpelweg nog niet zo belangrijk, het ging er vooral om dat je van A naar B kwam en dat het niet teveel kostte. Pas later zou de Ford Fiesta ook op sportief vlak een naam krijgen. Niet alleen vanwege de sportieve versies, maar ook omdat het onderstel standaard al wist te overtuigen. Toch was er al wel een sportief tintje aan de eerste Fiesta; dat begon allemaal met de Fiesta S.

"De wielophanging van de Fiesta S is ook al speciaal ontworpen voor een sportief weggedrag. Een verzwaarde vering en een stabilisatorstang achter staan daar borg voor. Het sportieve uiterlijk van de Fiesta S wordt onderstreept door de mogelijkheid uw Fiesta helemaal persoonlijk te maken met een keuze uit 5 metallic buitenkleuren of uit 3 signaalkleuren. Verder is er een brede sierstreep voor iedere buitenkleur alsmede een bekledinqskleurcombinatie naar wens. En tenslotte zijn de bumpers, buitenspiegel en raamomlijstingen allemaal sportief zwart gelakt. We hebben ieder aspekt bij de Fiesta S volledig doordacht. En dat allemaal om uw alledaagse rijden meer genoegen en meer sportiviteit te geven." Trots toonde Ford in de folder bij de Fiesta S de motor. Een maar liefst 1.117 cc grote viercilinder, goed voor 53 pk en een 0-100-tijd van 16 seconden.

Het einde

Zo terugblikkend op de eerste Ford Fiesta is wel duidelijk dat de tijden nogal veranderd zijn. De Fiesta is natuurlijk wel meegegaan met zijn tijd, maar nu houdt het toch op. In Keulen wordt vrijdagavond de allerlaatste Fiesta gebouwd en de drie laatste exemplaren gaan naar verluidt naar een speciale collectie van Ford zelf.

Heb jij bijzondere herinneringen aan de Ford Fiesta? Deel je verhaal vooral in de reacties!