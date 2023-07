Ford Fiesta krijgt mogelijk toch een vervolg

De Ford Fiesta ging afgelopen vrijdag uit productie en daarmee is het doek na 47 jaar gevallen voor één van de meest succesvolle compacte auto's ooit. De Ford Puma neemt het stokje indirect over, al is er misschien toch ook nog ruimte voor een directe opvolger.

Met de nodige bombarie nam Ford afscheid van de Fiesta en dat is niet bepaald misplaatst na een carrière van bijna 50 jaar. Ford wist ruim 22 miljoen exemplaren aan de man te brengen en het zal nog behoorlijk lang duren voordat de Fiesta geen vertrouwd onderdeel meer is van het straatbeeld. Grote schoenen dus om te vullen en het leek er dan ook op dat Ford dat ook niet eens wil proberen. De Ford Puma moet er, ondanks de hogere koets en (zeker als EV) hogere prijs, voor zorgen dat Ford nog wat grip houdt op de markt voor compacte auto's. Nu blijkt dat Ford overweegt om daar toch nog een model onder te zetten, een elektrische auto die meer in de geest van de Fiesta verdergaat.

De Fiesta was namelijk bovenal een betaalbare keuze in een nuchter jasje en het gevaar is dat de Puma daar teveel van afwijkt en Ford dus klanten verliest. In gesprek met Automotive News laat Fords Europese topman Martin Sander los dat Ford nadenkt over een compacte en meer betaalbare EV van Ford op Volkswagens MEB-basis. Volkswagen werkt aan een drieling (VW, Skoda en Cupra) die elektrisch rijden dankzij een vanafprijs van minder dan €25.000 voor meer mensen bereikbaar moet maken. De Volkswagen ID2 wordt waarschijnlijk een elektrisch equivalent van de Polo, mogelijk zelfs in een vrij traditioneel hatchbackjasje. Een Ford-versie daarvan zou dan natuurlijk in de bloedlijn van de Fiesta passen. Volgens Sander is er een 'zeer constructieve en positieve samenwerking met Volkswagen' en 'wordt er gekeken naar mogelijkheden om dat naar een volgend niveau te brengen'.

Vooralsnog wil Sander er niet meer over zeggen dan dat de komst van zo'n compacte en meer betaalbare EV 'niet uit te sluiten is'. In autoland betekent dat allerminst dat het al zeker is. Ook is het nog maar zeer de vraag of Ford de Fiesta-naam op dat nieuwe model zou plakken. Het zou natuurlijk een handige zet kunnen zijn, maar tegelijkertijd heeft Ford toch wel zo stellig afscheid genomen van de Fiesta dat het ietwat apart is als Ford die naam al een paar jaar later doodleuk weer afstoft.