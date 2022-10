'Ford Fiesta in 2023 uit productie'

Net als veel andere merken heeft ook Ford de elektrosmaak stevig te pakken. Tegen 2026 heeft het merk naar eigen zeggen drie nieuwe elektrische personenauto's en vier nieuwe elektrische bedrijfswagens gepresenteerd. Een van die nieuwe elektrische bedrijfswagens kennen we al in de vorm van de E-Transit. Een elektrische Transit Custom en Tourneo Custom volgen in 2023, een nieuwe elektrische Transit en Tourneo Courier volgen in 2024. Een van de nieuwe elektrische personenauto's van Ford wordt een elektrisch aangedreven versie van de Puma die voor 2024 gepland staat. Een jaar eerder al komt Ford met een nieuwe elektrische middelgrote cross-over met vijf zitplaatsen en ook staat een sportievere elektrische cross-over op de planning. In Fords toekomstplannen is in ieder geval in Europa weinig tot geen ruimte meer voor auto's met een verbrandingsmotor, wat waarschijnlijk grote gevolgen heeft voor de Focus en Fiesta.

Het Engelse AutoCar schrijft dat Ford binnenkort aankondigt de productie van de Fiesta medio volgend jaar te staken. Het is goed mogelijk dat Ford in de elektrische Puma een adequate vervanging van het model ziet. Het valt echter niet uit te sluiten dat Ford de naam Fiesta later terugbrengt naar een nieuw elektrisch model, al is daar officieel nog niets van bekend. Gezien de 46 jarige en bepaald niet vruchtloze historie van de Fiesta-lijn zou dat echter een logische stap zijn. Vanaf 2030 wil Ford in Europa alleen nog elektrische personenauto's verkopen. Ford produceert de Fiesta momenteel in Keulen. Keulen wordt Ford's Europese EV-centrum, dus het is niet zo gek dat de Fiesta-productie daar verdwijnt.

Gemeten vanaf 1983 is de Fiesta na de Escort in Nederland de best verkochte auto van Ford. Voor de Focus geldt mogelijk hetzelfde verhaal als voor de Fiesta. Komt er een opvolger, schrapt Ford de modelnaam definitief? De toekomst zal dat moeten uitwijzen, de Nederlandse importeur was op moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar.