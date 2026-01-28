Ga naar de inhoud
Ford Explorer en Capri hebben eerder dan de Volkswagens een LFP-accu

Aftroeverij

3
Ford Capri en Explorer
Lars Krijgsman

De Ford Explorer en de Ford Capri hebben een streepje voor op de Volkswagens waarmee ze hun techniek delen. Eerder dan die Volkswagens hebben de elektrische Explorer en Capri voortaan namelijk LFP-accu's.

Onlangs schreef AutoWeek al over de vernieuwde instapversies van de elektrische Ford Explorer en Capri. De 52 kWh accu van de Standard Range RWD-varianten maakte plaats voor een 58 kWh accu. De 170 pk krachtige elektromotor moest op zijn beurt het veld ruimen voor een 190 pk sterk exemplaar. Wat blijkt nu? Die nieuwe 58 kWh accu's zijn geen NMC-, maar LFP-accu's.

Dat is opmerkelijk. De Ford Explorer en Capri delen hun platform en dus hun techniek namelijk met auto's als de Volkswagen ID3 en ID4. Alle elektrische Volkswagens krijgen op termijn LFP-accu's. Die hebben ze dus nog niet, maar de Ford Explorer en Capri wel

Specificaties

De Ford Explorer en Capri Standard Range RWD accelereren vanuit stilstand voortaan in 8 in plaats van 8,7 seconden naar de 100 km/h. De Ford Explorer Standard Range RWD met de oude NMC-accu kwam tot 378 kilometer ver, maar schopt het met de nieuwe LFP-accu tot een rijbereik van 444 kilometer. 66 kilometer winst dus. De Ford Capri Standard Range RWD komt met de nieuwe accu 71 kilometer verder dan voorheen en heeft een rijbereik van 464 kilometer. Snelladen kan met 115 kW.

De prijzen zijn niet veranderd. De Ford Explorer Standard Range RWD is er vanaf €38.950, de Capri Standard Range RWD vanaf €40.850. V2L (Vehicle to Load), one pedal driving en stoplichtherkenning zijn voortaan standaard.

Meer nieuws: de Explorer en Capri kunnen als Extended Range RWD voortaan met 185 kW DC-laden. Net als de AWD-versies al konden. De AWD-varianten kunnen daarbij voortaan tot 1.800 kilo trekken. Tel uit je winst.

Prijzen Ford Explorer - januari 2026

AandrijvingAccuVermogenActieradiusUitvoeringVanafprijs
Standard Range RWDAchter58 kWh190 pk444 kilometerStyle€38.950
Standard Range RWDAchter58 kWh190 pk417 kilometerPremium€42.950
Extended Range RWDAchter79 kWh286 pk602 kilometerSelect€43.850
Extended Range RWDAchter79 kWh286 pk572 kilometerPremium€47.850
Extended Range AWDVoor en achter77 kWh340 pk553 kilometerSelect€48.850
Extended Range AWDVoor en achter77 kWh340 pk519 kilometerPremium€52.850

 

Prijzen Ford Capri - januari 2026

AandrijvingAccuVermogenActieradiusUitvoeringVanafprijs
Standard Range RWDAchter58 kWh190 pk464 kilometerStyle€40.850
Standard Range RWDAchter58 kWh190 pk439 kilometerPremium€44.850
Extended Range RWDAchter79 kWh286 pk627 kilometerSelect€45.750
Extended Range RWDAchter79 kWh286 pk598 kilometerPremium€49.750
Extended Range AWDVoor en achter77 kWh340 pk577 kilometerSelect€50.750
Extended Range AWDVoor en achter77 kWh340 pk546 kilometerPremium€54.750
Ford Capri Ford Explorer

