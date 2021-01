Ford Escort klaar voor vernieuwing

Hoewel Ford de Escort in Europa nog tot 2000 naast opvolger Focus voerde, was het bij de lancering van de Focus in 1998 al duidelijk dat de modelnaam Escort in ons deel van de wereld snel zou verdwijnen. In China kun je echter gewoon nog een Ford Escort kopen en het is die auto die straks voor de tweede keer wordt gefacelift.

Het is al bijna acht jaar geleden dat Ford in Sjanghai de Escort Concept liet zien, een vooruitblik op een nieuwe compacte sedan van Ford die de toen al jaren eerder verdwenen modelnaam Escort nieuw leven inblies. Wat Ford er precies mee van plan was, was lang niet helder. Het merk had immers in diverse markten al sedanversies van zowel de Fiesta als Focus in het aanbod, al waren automerken nooit te beroerd de Chinese markt met een met andere modellen overlappend model te verrijken. Een jaar na de lancering van de Escort Concept bracht Ford in China de productieversie van de nieuwe Escort uit. Het is die Escort die nu een grondige facelift ondergaat.

Het is de tweede keer dat de Ford Escort optisch wordt bijgewerkt. Toen Ford in 2018 de nieuwe sedanversie van de actuele Focus in China presenteerde, gaf het de Escort namelijk al een nieuw smoeltje. Hoewel de Escort na die bijpuntsessie optisch meer in de pas liep met de toen nieuwe Fiesta, heeft de Escort maar weinig met de Fiesta te maken. Onder de koets van de Escort gaat namelijk techniek van de Focus II schuil. De facelift die Ford nu op de Escort doorvoert, brengt de auto in zekere zin dichterbij de auto waar hij een sterkere familieband mee heeft: de Focus.

De vernieuwde Ford Escort, die op deze in China opgedoken afbeeldingen al goed te zien is, krijgt een voorzijde die in grote lijnen op vergelijkbare wijze is vormgegeven als dat van de speciaal voor de Chinese marktgefacelifte huidige Focus. Ook achterop vertoont de vernieuwde Escort dankzij de komst van nieuwe achterlichten en een nieuwe, bredere chroomstrip die de units met elkaar verbindt sterkere gelijkenissen met de Focus. Beeldmateriaal van het ongetwijfeld ook aangescherpte interieur hebben we nog niet. De vernieuwde Ford Escort wordt waarschijnlijk in april in zijn geheel vrijgegeven in Sjanghai.