Ford Escort Cabrio XR3i (1992) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De kans is groot dat deze Ford Escort qua ontwerp niet zoveel handen op elkaar kan krijgen als de Peugeot 306 van eerder deze week. Toch is ook dit wat ons betreft een cabriolet die zeker wat aandacht waard is. In tegenstelling tot de 306 is deze namelijk (als het goed is) wel rijklaar en hij heeft bovendien een kakelverse apk. Hij staat ook al zeven jaar op naam van zijn huidige eigenaar, dus dat spreekt ook in zijn voordeel.

Het leukste is echter de uitvoering die we hier te pakken hebben. Het is namelijk een heel 'vroege' Escort Cabriolet en dan ook nog de XR3i. Dat laatste betekent dat hij wat sportiever is uitgevoerd en is voorzien van een 1.8 die er best aardig aan trekt. Zo'n 130 pk laat die vierpitter los op de voorwielen en dat maakt de voor een cabriolet vrij lichte Escort lekker vlot. 0 naar 100 km/h is in 9,3 seconden gepiept en hij haalt een topsnelheid van 198 km/h.

Dit exemplaar heeft niet alleen een sportief, maar ook een wat deftiger randje. Zo heeft hij een lichtbruin interieur (inclusief dashboard in die kleur) en zijn de stoelen deels met leer bekleed. Kennelijk was dat een van de vorige eigenaren niet opvallend genoeg, want er zijn aftermarket-achterlichten en een dikke uitlaat op de Escort gemonteerd. Mocht zich een liefhebber melden voor deze auto, dan zal dat waarschijnlijk worden teruggedraaid. Ook het aftermarket-stuurwiel valt ongetwijfeld niet bij iedereen in de smaak. Er is dus kortom nog wel wat aan te merken op deze Escort, al lijkt het in de basis om een net exemplaar te gaan. De vraagprijs van €4.750 is alles in acht nemend misschien wel wat aan de ambitieuze kant.