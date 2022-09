Ford Escort (1983) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Regelmatig staan er gerestaureerde auto's in het middelpunt van de belangstelling in 'In het Wild', maar daar hoort deze Ford Escort uit 1983 niet bij. Dit is gewoon een heerlijk 'onversneden' exemplaar, die zijn leeftijd niet angstvallig verborgen houdt.

Hebben we nog nooit een Ford Escort Mk3 in deze rubriek gehad? Nou, dat wel hoor, maar het is alweer even geleden. Bijna zeven jaar geleden schoven we deze liftback uit 1981 naar voren en een krap jaar eerder een stationwagon uit 1984. Escorts die er allebei wat netter bij stonden dan het exemplaar dat ondergetekende vorige week spotte en nu op je scherm staat. Maar goed, we zijn dus ook alweer wat jaartjes verder. De Ford Escort die je hier ziet wordt volgend jaar alweer 40 jaar oud, dus is het makkelijk om hem te vergeven dat-ie wat gebruikssporen heeft.

Eigenlijk is het zelfs wel charmant dat zijn leeftijd eraan af te zien is. Het laat immers zien dat de Escort nog gewoon dagelijks deel uitmaakt van het straatbeeld en niet ergens verscholen onder een doek of in een garage bivakkeert. Nou is de Escort Mk3 überhaupt nooit echt uitgegroeid tot een auto die angstvallig met fluwelen handschoentjes bewaard wordt. Extra leuk dus om er nog eens eentje tegen te komen. In de jaren 90 en 0 zijn ze namelijk bij bosjes uit het straatbeeld verdwenen.

We vragen ons wel een beetje af wat iemand heeft bewogen om juist deze Escort aan te schaffen. Hij is nu zes jaar bij zijn huidige eigenaar, dus was het ook al een oud beestje met ongetwijfeld al wat 'patina' toen-ie door hem of haar gekocht werd. Het is ook nog eens een 1.3 Bravo in een lekker standaard Ford-kleurtje uit die tijd, geen exemplaar dat er ooit echt op een bepaalde manier uit heeft gesprongen.

Wat in elk geval te prijzen is, is dat de Escort mooi standaard gehouden is. Hij staat nog gewoon op zijn originele bescheiden stalen wielen en het lijkt erop dat op de achterklep nog de originele dealersticker zit. De Masters of Hardcore-sticker op de achterruit is eigenlijk het enige noemenswaardige dat eraan toegevoegd is. Misschien zit er onder z'n liftbackklep ook een dikke subwoofer verscholen om bijbehorende muziek op standje gehoorbeschadiging door de Escort te laten gieren, maar daar is het dan ook wel mee gezegd.

Zoals gezegd is de Escort nu alweer zo'n zes jaar bij de huidige eigenaar. Dat is de vierde eigenaar, de eerste heeft de auto vanaf nieuw tot 2007 gehad. Wellicht is dat laatste de voornaamste reden dat dit exemplaar de leeftijd heeft bereikt dat liefhebbers er vervolgens mee aan de haal zijn gegaan. Het is nu alleen wel te hopen dat zijn huidige baasje genoeg een liefhebber is om 'm op de weg te houden, want bij de keuring van dit jaar zijn er zes aandachtspunten genoteerd. Vier jaar geleden waren het er nog drie. Er lijkt dus wel even wat liefde in gestoken te moeten worden om 'm langer op de weg te kunnen houden. Wij zullen ervoor duimen!